The Mars Society проводит конкурс на лучший проект марсианского города

Сообщество The Mars Society, занимающееся исследованиями Марса и возможностью его заселения, проводит международный конкурс на лучший проект марсианского города-государства с населением в миллион жителей.
Аналогичный конкурс был проведен в прошлом году, когда The Mars Society попросило участников спроектировать колонию на Марсе на тысячу человек. Победу тогда одержала команда Массачусетского технологического института с проектом «Звездный город». Его идея заключалась в разделении колонии на пять отдельных деревень, каждая из которых представляла один земной континент.
The Mars Society определило некоторые принципы, которых должны придерживаться конкурсанты. Дизайн проекта должен быть реалистичен, а сам город-государство должно быть как можно более самодостаточным, не полагающимся на поставки ресурсов с Земли. Колония должна производить все продукты питания, одежду, жилье, электроэнергию, товары широкого потребления, транспортные средства и машины для населения в 1 000 000 человек.
The Mars Society President Robert Zubrin conversed with Elon Musk at SpaceX Boca Chica https://t.co/gDWFvd6yQC pic.twitter.com/Pq8k6ZuU23— Tesmanian.com (@Tesmanian_com) February 13, 2020
Сообщество просит участвующие команды принять во внимание технологии, включая передовую робототехнику, искусственный интеллект и 3D-печать, а также максимально эффективно использовать ресурсы, уже присутствующие на Красной планете.
Как сообщается на сайте The Mars Society, в конкурсе могут принять участие все желающие, прислав проект не более чем на 20 страницах до 30 июня 2020 года. 10 лучших авторов представят свои работы перед жюри на 23-й ежегодной конференции Международного общества Марса (International Mars Society) в Лос-Анджелесе в октябре 2020 года. Победитель получит $10 000.
В январе 2020 года основатель SpaceX и Tesla Илон Маск поделился планами колонизации Марса и Луны. По его расчетам, первые колонисты смогут отправиться на Красную планету уже в 2024 году, чтобы развернуть на поверхности планеты базу и подготовить плацдарм для следующих поселенцев.
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