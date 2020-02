The Mars Society проводит конкурс на лучший проект марсианского города

Призовой фонд – $10 000.

The Mars Society определило некоторые принципы, которых должны придерживаться конкурсанты. Дизайн проекта должен быть реалистичен, а сам город-государство должно быть как можно более самодостаточным, не полагающимся на поставки ресурсов с Земли. Колония должна производить все продукты питания, одежду, жилье, электроэнергию, товары широкого потребления, транспортные средства и машины для населения в 1 000 000 человек.

Аналогичный конкурс был проведен в прошлом году, когда The Mars Society попросило участников спроектировать колонию на Марсе на тысячу человек. Победу тогда одержала команда Массачусетского технологического института с проектом «Звездный город». Его идея заключалась в разделении колонии на пять отдельных деревень, каждая из которых представляла один земной континент.

Сообщество The Mars Society, занимающееся исследованиями Марса и возможностью его заселения, проводит международный конкурс на лучший проект марсианского города-государства с населением в миллион жителей.

The Mars Society President Robert Zubrin conversed with Elon Musk at SpaceX Boca Chica https://t.co/gDWFvd6yQC pic.twitter.com/Pq8k6ZuU23