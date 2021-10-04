Марсианский спутник нашел на поверхности планеты ровер Perseverance и снял его

Ровер Perseverance впервые появился в качестве гостя на снимке орбитального аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). На фотографии ровер выглядит как небольшое синее пятнышко посреди коричневого пейзажа кратера Езеро.
Миссия MRO, которая находится на орбите с 2006 года, заключается в первую очередь в изучении атмосферы и крупномасштабной геологии Марса. Аппарат помогает марсоходам Curiosity и Perseverance, а также стационарному посадочному модулю Mars InSight, отслеживающему землетрясения.
Регион Южная Сейта кратера Езеро, который запечатлен на снимке, покрыт песчаными дюнами. Ровер, прежде чем прибыть в эту область, послал вперед свой вертолет Ingenuity — он сделал снимки, чтобы команда могла оценить, стоит ли стоит ли исследовать этот район дальше.
В ближайшие дни марсоход будет находиться в спящем режиме, поскольку Марс входит в оппозицию к Земле, что происходит раз в два года. Это означает, что Солнце находится на траектории Марс-Земля и блокирует связь между марсианскими миссиями и нашей планетой. Сотрудники миссий не смогут получать или отправлять сигналы к Марсу до середины октября.
Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля этого года. Основная задача марсохода — поиск признаков жизни на Красной планете. Ровер исследует геологию и климат Марса, чтобы определить, возможна ли в будущем колонизация планеты людьми.
2 сентября ровер успешно собрал образцы марсианской породы. Он будет хранить их примерно 10 лет, пока на дне кратера Езеро не появится еще один марсоход, который доставит образцы к небольшой ракете, чтобы отправить их на Землю.