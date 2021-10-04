Марсианский спутник нашел на поверхности планеты ровер Perseverance и снял его

В ближайшие дни марсоход будет находиться в спящем режиме, поскольку Марс входит в оппозицию к Земле, что происходит раз в два года. Это означает, что Солнце находится на траектории Марс-Земля и блокирует связь между марсианскими миссиями и нашей планетой. Сотрудники миссий не смогут получать или отправлять сигналы к Марсу до середины октября.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля этого года. Основная задача марсохода — поиск признаков жизни на Красной планете. Ровер исследует геологию и климат Марса, чтобы определить, возможна ли в будущем колонизация планеты людьми.

2 сентября ровер успешно собрал образцы марсианской породы. Он будет хранить их примерно 10 лет, пока на дне кратера Езеро не появится еще один марсоход, который доставит образцы к небольшой ракете, чтобы отправить их на Землю.