Марсоход NASA обнаружил следы древней жизни в Австралии

Чтобы удостовериться, что марсоход Perseverance готов к поискам внеземной жизни на Марсе, ученые отправили ровер на тестовые испытания в австралийскую пустыню.

В ходе испытаний были воспроизведены те же методы, которые Perseverance будет использовать для отбора марсианских пород и их анализа на биомаркеры — молекулы, свидетельствующие о наличии микробной жизни. Образцы были собраны на горном хребте Флиндерс в Южной Австралии.