Марсоход NASA обнаружил следы древней жизни в Австралии

Чтобы удостовериться, что марсоход Perseverance готов к поискам внеземной жизни на Марсе, ученые отправили ровер на тестовые испытания в австралийскую пустыню.
В ходе испытаний были воспроизведены те же методы, которые Perseverance будет использовать для отбора марсианских пород и их анализа на биомаркеры — молекулы, свидетельствующие о наличии микробной жизни. Образцы были собраны на горном хребте Флиндерс в Южной Австралии.
Perseverance, который будет исследовать кратер Джезеро на Марсе, оснащен высокотехнологичными инструментами, включая прибор PIXL, который использует рентгеновскую литохимию для выявления элементного состава образцов, видимых невооруженным глазом и SHERLOC, основная цель которого — обнаружение органических соединений и биосигнатур путем сканирования окружающей среды с использованием спектроскопии.
Подражая технологии доступной на ровере, Тис и ее команда смогла определить, какие образцы не будут иметь признаков органики, а какие с меньшей вероятностью, но сохранят эти органические вещества. Хотя условия на Флиндерс на Земле и в кратере Джезеро на Марсе весьма различны — отчасти из-за отсутствия атмосферы на Красной планете — методы оказались успешными, даже несмотря на проблемы, характерные только для жарких условий на нашей планете. Perseverance удалось идентифицировать следы древней органики.
По словам исследований, главное преимущество ровера заключается в том, что он будет использовать несколько способов исследования. Если окаменелости на Марсе будут уничтожены каким-либо геологическим процессом, то признаки жизни нужно будет искать косвенным способом, например, получая дополнительную информацию о химическом составе горных пород.
NASA обозначило окно для запуска Perseverance с 17 июля по 5 августа 2020 года.
Узнайте, почему программа NASA по изучению Красной планеты находится под угрозой.