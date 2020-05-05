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Космос

Марсоход NASA обнаружил следы древней жизни в Австралии

National Geographic Россия
05 мая 2020
Perseverance
Исследователи надеются, что аналогичный успех ждет ровер и на Красной планете.

Чтобы удостовериться, что марсоход Perseverance готов к поискам внеземной жизни на Марсе, ученые отправили ровер на тестовые испытания в австралийскую пустыню.

В ходе испытаний были воспроизведены те же методы, которые Perseverance будет использовать для отбора марсианских пород и их анализа на биомаркеры — молекулы, свидетельствующие о наличии микробной жизни. Образцы были собраны на горном хребте Флиндерс в Южной Австралии.

«Флиндерс — это идеальное место для проведения исследований связанных с Марсом, потому что это сухая, пыльная и ветреная местность. Она бесплодна и поэтому является хорошим аналогом поиска жизни на Марсе», — Бонни Тис, ведущий автор исследования.

Perseverance, который будет исследовать кратер Джезеро на Марсе, оснащен высокотехнологичными инструментами, включая прибор PIXL, который использует рентгеновскую литохимию для выявления элементного состава образцов, видимых невооруженным глазом и SHERLOC, основная цель которого — обнаружение органических соединений и биосигнатур путем сканирования окружающей среды с использованием спектроскопии.

Подражая технологии доступной на ровере, Тис и ее команда смогла определить, какие образцы не будут иметь признаков органики, а какие с меньшей вероятностью, но сохранят эти органические вещества. Хотя условия на Флиндерс на Земле и в кратере Джезеро на Марсе весьма различны — отчасти из-за отсутствия атмосферы на Красной планете — методы оказались успешными, даже несмотря на проблемы, характерные только для жарких условий на нашей планете. Perseverance удалось идентифицировать следы древней органики.

«Мы обнаружили признаки древней микробной жизни кембрийского периода, когда животные впервые появились на Земле. Мы нашли биомаркеры, нашли органические соединения и обнаружили физические окаменелости и минералы, которые связаны с биологией на Земле», — Бонни Тис.

По словам исследований, главное преимущество ровера заключается в том, что он будет использовать несколько способов исследования. Если окаменелости на Марсе будут уничтожены каким-либо геологическим процессом, то признаки жизни нужно будет искать косвенным способом, например, получая дополнительную информацию о химическом составе горных пород.

NASA обозначило окно для запуска Perseverance с 17 июля по 5 августа 2020 года.

Узнайте, почему программа NASA по изучению Красной планеты находится под угрозой.

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