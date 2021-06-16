Место на космическом корабле с Джеффом Безосом продано за $28 млн

Американская аэрокосмическая компания Blue Origin, созданная основателем Amazon Джеффом Безосом, продала на аукционе билет на полет в космос на корабле New Shepard за 28 миллионов долларов.

Торги стартовали еще 19 мая, и тогда самое крупное предложение за место в корабле составляло 1,4 миллиона долларов, 10 июня цена выросла до 4,8 млн. На завершающем этапе торги проходили в онлайн-формате с участием 7600 желающих попасть в космос из 159 стран.

Личность победившего участника торгов не разглашается до подписания различных юридических документов. Выручка от аукциона пойдет в клуб Blue Origin's Club for the Future, который поощряет молодых людей заниматься STEM-профессиями.