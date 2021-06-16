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Космос

Место на космическом корабле с Джеффом Безосом продано за $28 млн

National Geographic Россия
16 июня 2021
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Фото: Blue Origin
Имя покупателя пока не разглашается.

Американская аэрокосмическая компания Blue Origin, созданная основателем Amazon Джеффом Безосом, продала на аукционе билет на полет в космос на корабле New Shepard за 28 миллионов долларов.

Торги стартовали еще 19 мая, и тогда самое крупное предложение за место в корабле составляло 1,4 миллиона долларов, 10 июня цена выросла до 4,8 млн. На завершающем этапе торги проходили в онлайн-формате с участием 7600 желающих попасть в космос из 159 стран.

Личность победившего участника торгов не разглашается до подписания различных юридических документов. Выручка от аукциона пойдет в клуб Blue Origin's Club for the Future, который поощряет молодых людей заниматься STEM-профессиями.

Полет состоится 20 июля. В нем примут участие четыре человека. Помимо победителя аукциона в космос отправится Джефф Безос и его брат Марк, а также неназванный четвертый пассажир.

Корабль New Shepard совершит 10-минутный суборбитальный полет на высоту более 100 км, стартовав с площадки компании One в Западном Техасе.

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