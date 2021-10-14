Метеорит пробил крышу и едва не убил спящую женщину

Путешествуя по Солнечной системе, астероиды сталкиваются, и от них откалываются куски. Вторгаясь в атмосферу в среднем на скорости 15 километров в секунду, эти фрагменты начинают гореть. За несколько секунд полета в атмосфере обычно сгорает от 80 до 98 процентов массы тела. Если скорость тела выше — 22 километров в секунду — оно сгорает полностью, а если какой-то обломок долетает до Земли, он становится метеоритом.

Каждые сутки на Землю попадает около 5–6 тонн метеоритного вещества. Чаще всего речь идет об очень небольших осколках, включая космическую пыль. И даже сравнительно крупный метеорит скорее упадет в океан, чем на жилой массив. Заведующий исследовательской кафедрой в Западном Университете Питер Браун оценивает вероятность найти метеор внутри жилища (для этого он должен быть достаточно массивным, чтобы пробить крышу), на уровне 1 к 100 миллиардам.

Вместе с тем, он напоминает про другой знаменитый случай, произошедший в ноябре прошлого года: житель Суматры заметил небесный камень, пробивший крышу его дома, и смог разбогатеть на этом.