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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
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Космос

Метеорит пробил крышу и едва не убил спящую женщину

Анастасия Баринова
14 октября 2021
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Фото: Pixabay
Вероятность того, что метеорит будет достаточно крупным, чтобы пробить крышу, составляет 1 на 100 миллиардов.

В ночь с 3 на 4 октября Рут Гамильтон (Ruth Hamilton), живущая в канадском городе Голден, проснулась от грохота, который сопровождался лаем ее собаки. Открыв глаза, она обнаружила, что ее лицо усеяно какой-то крошкой, а в потолке зияет дыра. Женщина тут же позвонила в службу спасения, и пока говорила с нею по телефону, заметила на подушке камень.

В близлежащем каньоне ведется строительство, и прибывший на вызов полицейский выдвинул предположение, что камень прилетел оттуда. Позвонив руководству компании с вопросом, не ведутся ли в этот час внеплановые взрывные работы, страж порядка получил отрицательный ответ. Однако строители сказали, что видели яркий свет в небе, который произвел несколько громких взрывов, и тогда появилась версия о метеорите.

Гамильтон передала находку ученым из Западного университета в Онтарио. Они установили, что камень угольно-черного цвета массой 1270 граммов предварительно классифицируется как хондрит. Его планируется всесторонне изучить, а затем вернуть Гамильтон.

Путешествуя по Солнечной системе, астероиды сталкиваются, и от них откалываются куски. Вторгаясь в атмосферу в среднем на скорости 15 километров в секунду, эти фрагменты начинают гореть. За несколько секунд полета в атмосфере обычно сгорает от 80 до 98 процентов массы тела. Если скорость тела выше — 22 километров в секунду — оно сгорает полностью, а если какой-то обломок долетает до Земли, он становится метеоритом.

Каждые сутки на Землю попадает около 5–6 тонн метеоритного вещества. Чаще всего речь идет об очень небольших осколках, включая космическую пыль. И даже сравнительно крупный метеорит скорее упадет в океан, чем на жилой массив. Заведующий исследовательской кафедрой в Западном Университете Питер Браун оценивает вероятность найти метеор внутри жилища (для этого он должен быть достаточно массивным, чтобы пробить крышу), на уровне 1 к 100 миллиардам.

Вместе с тем, он напоминает про другой знаменитый случай, произошедший в ноябре прошлого года: житель Суматры заметил небесный камень, пробивший крышу его дома, и смог разбогатеть на этом.

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