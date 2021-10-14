Метеорит пробил крышу и едва не убил спящую женщину

В ночь с 3 на 4 октября Рут Гамильтон (Ruth Hamilton), живущая в канадском городе Голден, проснулась от грохота, который сопровождался лаем ее собаки. Открыв глаза, она обнаружила, что ее лицо усеяно какой-то крошкой, а в потолке зияет дыра. Женщина тут же позвонила в службу спасения, и пока говорила с нею по телефону, заметила на подушке камень.
‘I’ve never been so scared in my life:’ Golden, B.C. woman nearly hit by meteorite https://t.co/mx9uoEJnDy pic.twitter.com/G8DL4qftr1— Global National (@GlobalNational) October 12, 2021
В близлежащем каньоне ведется строительство, и прибывший на вызов полицейский выдвинул предположение, что камень прилетел оттуда. Позвонив руководству компании с вопросом, не ведутся ли в этот час внеплановые взрывные работы, страж порядка получил отрицательный ответ. Однако строители сказали, что видели яркий свет в небе, который произвел несколько громких взрывов, и тогда появилась версия о метеорите.
Гамильтон передала находку ученым из Западного университета в Онтарио. Они установили, что камень угольно-черного цвета массой 1270 граммов предварительно классифицируется как хондрит. Его планируется всесторонне изучить, а затем вернуть Гамильтон.
A woman from Golden, B.C., says she’s still in shock after she was woken up by a meteorite crashing through her ceiling and landing on her bed. @kyliestanton reports.https://t.co/RjB5RYzBod pic.twitter.com/HD9hs4jYqF— Global BC (@GlobalBC) October 13, 2021
Путешествуя по Солнечной системе, астероиды сталкиваются, и от них откалываются куски. Вторгаясь в атмосферу в среднем на скорости 15 километров в секунду, эти фрагменты начинают гореть. За несколько секунд полета в атмосфере обычно сгорает от 80 до 98 процентов массы тела. Если скорость тела выше — 22 километров в секунду — оно сгорает полностью, а если какой-то обломок долетает до Земли, он становится метеоритом.
Каждые сутки на Землю попадает около 5–6 тонн метеоритного вещества. Чаще всего речь идет об очень небольших осколках, включая космическую пыль. И даже сравнительно крупный метеорит скорее упадет в океан, чем на жилой массив. Заведующий исследовательской кафедрой в Западном Университете Питер Браун оценивает вероятность найти метеор внутри жилища (для этого он должен быть достаточно массивным, чтобы пробить крышу), на уровне 1 к 100 миллиардам.
Вместе с тем, он напоминает про другой знаменитый случай, произошедший в ноябре прошлого года: житель Суматры заметил небесный камень, пробивший крышу его дома, и смог разбогатеть на этом.