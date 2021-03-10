Метеорит, упавший в Великобритании, оказался реликтом раннней Солнечной системы

Обнаруженный в Великобритании метеорит содержит чрезвычайно редкую комбинацию минералов. Она может дать ученым представление о том, как образовалась Солнечная система и даже как возникла жизнь на Земле.

Метеорит упал на Землю 28 февраля, когда ослепительный огненный шар пролетел над юго-западом Англии и был замечен многими наблюдателями. Ученые подозревали, что многие фрагменты метеорита в итоге достигнут земли.

Согласно заявлению Музея естественной истории в Лондоне, один такой фрагмент упал на подъездную дорожку в Винчкомбе, городе в Глостершире. Заметив черное, закопченное пятно на подъездной дорожке, обитатели дома собрали части метеорита и быстро предупредили британскую сеть наблюдения за метеоритами, которая затем связалась с Музеем естественной истории.