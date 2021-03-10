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Космос

Метеорит, упавший в Великобритании, оказался реликтом раннней Солнечной системы

National Geographic Россия
10 марта 2021
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Ученые говорят, что им чрезвычайно повезло с такой находкой.

Обнаруженный в Великобритании метеорит содержит чрезвычайно редкую комбинацию минералов. Она может дать ученым представление о том, как образовалась Солнечная система и даже как возникла жизнь на Земле.

Метеорит упал на Землю 28 февраля, когда ослепительный огненный шар пролетел над юго-западом Англии и был замечен многими наблюдателями. Ученые подозревали, что многие фрагменты метеорита в итоге достигнут земли.

Согласно заявлению Музея естественной истории в Лондоне, один такой фрагмент упал на подъездную дорожку в Винчкомбе, городе в Глостершире. Заметив черное, закопченное пятно на подъездной дорожке, обитатели дома собрали части метеорита и быстро предупредили британскую сеть наблюдения за метеоритами, которая затем связалась с Музеем естественной истории.

«Для человека, который действительно не имел представления, что это было на самом деле, нашедший проделал фантастическую работу по его сбору. Он собрал большую часть этого очень быстро в понедельник утром, возможно, менее чем через 12 часов после фактического события. Затем он продолжал находить кусочки в своем саду в течение следующих нескольких дней», — Эшли Кинг, научный сотрудник музея.

По ее словам, важно собирать упавшие метеориты вскоре после того, как они оказались на земле, поскольку в дальнейшем они могут загрязниться дождем или другим атмосферным воздействием.

Согласно заявлению музея, собранные фрагменты весят почти 300 граммов и представляют собой первые кусочки упавшей космической породы, обнаруженные в Великобритании с 1991 года.

Изучив фрагменты, ученые определили метеорит как углеродистый хондрит, редкий тип метеорита, который происходит от древнего астероида, «выкованного» в первые дни существования Солнечной системы, когда сформировались первые планеты.

«Подобные метеориты — это реликвии ранней Солнечной системы, а это значит, что они могут рассказать нам, из чего сделаны планеты. Мы также думаем, что такие метеориты, возможно, принесли воду на Землю, снабдив планету ее океанами», — Сара Рассел, исследователь музея, изучающая углеродистые хондриты.

По словам исследователей, сам метеорит напоминает уголь, но намного мягче и хрупче. Его текстура намекает, что когда-то космический камень содержал водяной лед. Углеродистые хондритовые метеориты обычно содержат смесь минералов и органических соединений, включая аминокислоты, строительные блоки белков.

Ученые отмечают, что метеорит падал на Землю со сравнительно небольшой скоростью — около 46 800 км/ч. При этом подобные тела способны достигать скорости до 250 000 км/ч при входе в атмосферу Земли.

«Нам очень повезло, что он летел довольно медленно, а затем был быстро собран, избежав любого дождя, который мог бы изменить его первозданный состав», — заключает Кинг.

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