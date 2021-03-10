Метеорит, упавший в Великобритании, оказался реликтом раннней Солнечной системы

Обнаруженный в Великобритании метеорит содержит чрезвычайно редкую комбинацию минералов. Она может дать ученым представление о том, как образовалась Солнечная система и даже как возникла жизнь на Земле.
Метеорит упал на Землю 28 февраля, когда ослепительный огненный шар пролетел над юго-западом Англии и был замечен многими наблюдателями. Ученые подозревали, что многие фрагменты метеорита в итоге достигнут земли.
Согласно заявлению Музея естественной истории в Лондоне, один такой фрагмент упал на подъездную дорожку в Винчкомбе, городе в Глостершире. Заметив черное, закопченное пятно на подъездной дорожке, обитатели дома собрали части метеорита и быстро предупредили британскую сеть наблюдения за метеоритами, которая затем связалась с Музеем естественной истории.
По ее словам, важно собирать упавшие метеориты вскоре после того, как они оказались на земле, поскольку в дальнейшем они могут загрязниться дождем или другим атмосферным воздействием.
Согласно заявлению музея, собранные фрагменты весят почти 300 граммов и представляют собой первые кусочки упавшей космической породы, обнаруженные в Великобритании с 1991 года.
New footage of the #fireball tonight. Sent by Katie Parr pic.twitter.com/J4jmsM9tFj— UK Meteor Network (@UKMeteorNetwork) February 28, 2021
Изучив фрагменты, ученые определили метеорит как углеродистый хондрит, редкий тип метеорита, который происходит от древнего астероида, «выкованного» в первые дни существования Солнечной системы, когда сформировались первые планеты.
По словам исследователей, сам метеорит напоминает уголь, но намного мягче и хрупче. Его текстура намекает, что когда-то космический камень содержал водяной лед. Углеродистые хондритовые метеориты обычно содержат смесь минералов и органических соединений, включая аминокислоты, строительные блоки белков.
Ученые отмечают, что метеорит падал на Землю со сравнительно небольшой скоростью — около 46 800 км/ч. При этом подобные тела способны достигать скорости до 250 000 км/ч при входе в атмосферу Земли.
«Нам очень повезло, что он летел довольно медленно, а затем был быстро собран, избежав любого дождя, который мог бы изменить его первозданный состав», — заключает Кинг.