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Космос

Метеориты, подобные Челябинскому, падают на Землю каждые 25 лет

National Geographic Россия
15 февраля 2021
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Фото: csu.ru
Астофизики Челябинского государственного университета опубликовали исследование статистики падений метеоритов и болидов.

В каталог вошли 938 падений метеоритов с 1860 по 2018 годы. За последние сто лет зарегистрировано четыре падения метеоритов, подобных Челябинскому по типу и размерам. Следовательно, похожие космические тела падают на Землю примерно раз в 25 лет, пишут авторы работы.

Исследование провели профессор Александр Дудоров, заведующий кафедрой теоретической физики Челябинского государственного университета (ЧелГУ), и доцент кафедры, кандидат физико-математических наук Ольга Еретнова. Результаты опубликованы в Астрономическом Вестнике и в Трудах Института Астрономии Российской академии наук.

15 февраля 2013 года, в Челябинской области упал метеорит, получивший имя Челябинск. Энергия его взрыва составила около 500 кт в тротиловом эквиваленте, диаметр метеороида — 18×20 метров. Это один из немногих метеоритов, который принес разрушения: в результате ударной волны пострадали более тысячи человек, в трёх тысячах домов выбило стекла, а совокупный ущерб составил 1 миллиард рублей.

Метеорит Челябинск — один из самых исследованных. Существенная часть фрагментов была найдена. Наиболее крупные, общей массой 654 кг, подняли со дна озера Чебаркуль. Самый большой осколок хранится в Государственном историческом музее Южного Урала. Исследованию метеорита Челябинск посвящено около 300 научных статей.

«На поверхность Земли ежегодно выпадает несколько десятков тысяч тонн космического вещества. Большую часть составляют пыль и метеороиды диаметром менее 0,5 метра, сгорающие в атмосфере. Не все вошедшие в атмосферу метеороиды регистрируются как метеориты. Только в последние десятилетия появилась возможность регистрации болидов с помощью болидных сетей и инфразвуковых станций», — Александр Дуров.

Авторы работы также проследили зависимость частоты падений метеоритов от солнечной активности. У группы метеоритов с повышенным содержанием железа обнаруживается 10- или 11-летняя цикличность числа падений. На такие материалы оказывает воздействие внешнее магнитное поле. Это позволяет предположить, что в годы максимумов солнечной активности секторное магнитное поле Солнца может оказывать более сильное влияние на движение метеороидов и изменять их первоначальные орбиты.

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