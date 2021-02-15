Метеориты, подобные Челябинскому, падают на Землю каждые 25 лет

В каталог вошли 938 падений метеоритов с 1860 по 2018 годы. За последние сто лет зарегистрировано четыре падения метеоритов, подобных Челябинскому по типу и размерам. Следовательно, похожие космические тела падают на Землю примерно раз в 25 лет, пишут авторы работы.

Исследование провели профессор Александр Дудоров, заведующий кафедрой теоретической физики Челябинского государственного университета (ЧелГУ), и доцент кафедры, кандидат физико-математических наук Ольга Еретнова. Результаты опубликованы в Астрономическом Вестнике и в Трудах Института Астрономии Российской академии наук.

15 февраля 2013 года, в Челябинской области упал метеорит, получивший имя Челябинск. Энергия его взрыва составила около 500 кт в тротиловом эквиваленте, диаметр метеороида — 18×20 метров. Это один из немногих метеоритов, который принес разрушения: в результате ударной волны пострадали более тысячи человек, в трёх тысячах домов выбило стекла, а совокупный ущерб составил 1 миллиард рублей.

Метеорит Челябинск — один из самых исследованных. Существенная часть фрагментов была найдена. Наиболее крупные, общей массой 654 кг, подняли со дна озера Чебаркуль. Самый большой осколок хранится в Государственном историческом музее Южного Урала. Исследованию метеорита Челябинск посвящено около 300 научных статей.