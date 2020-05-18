Международную космическую станцию можно наблюдать невооруженным глазом до конца мая

Станция пролетает с юго-запада на юго-восток, поэтому чтобы ее увидеть, нужно смотреть на южный небосклон. Жители Москвы и области смогут видеть МКС несколько раз в день до конца мая.

Несколько раз видимый пролет станции будет длиться больше шести минут:

- 18 мая — в 00:57 и в 22:33;

- 19 мая — в 21:46;

- 20 мая — в 22:34;

- 21 мая — в 21:47;

- 22 мая — в 22:35;

- 23 мая — в 21:48;

- 25 мая — в 21:49.