Международную космическую станцию можно наблюдать невооруженным глазом до конца мая

Станция пролетает с юго-запада на юго-восток, поэтому чтобы ее увидеть, нужно смотреть на южный небосклон. Жители Москвы и области смогут видеть МКС несколько раз в день до конца мая.
Несколько раз видимый пролет станции будет длиться больше шести минут:
- 18 мая — в 00:57 и в 22:33;
- 19 мая — в 21:46;
- 20 мая — в 22:34;
- 21 мая — в 21:47;
- 22 мая — в 22:35;
- 23 мая — в 21:48;
- 25 мая — в 21:49.
Передай #ПриветМКС, ведь её снова видно невооружённым глазом 👋🏻🚀— РОСКОСМОС (@roscosmos) May 17, 2020
До конца мая на большей части России и в странах ближнего зарубежья проходит сезон вечерней видимости Международной космической станции!
Подробности ➡️ https://t.co/jVeZCjPDSR pic.twitter.com/9MSMjT2LDY
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди. Ожидается, что 28 мая на станцию на корабле Crew Dragon прилетят астронавты НАСА Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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