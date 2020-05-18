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Космос

Международную космическую станцию можно наблюдать невооруженным глазом до конца мая

Михаил Сысоев
18 мая 2020
МКС
Фото: Roscosmos / flickr.com
Опция доступна почти для всех жителей России.

Станция пролетает с юго-запада на юго-восток, поэтому чтобы ее увидеть, нужно смотреть на южный небосклон. Жители Москвы и области смогут видеть МКС несколько раз в день до конца мая. 

Несколько раз видимый пролет станции будет длиться больше шести минут:

- 18 мая — в 00:57 и в 22:33;
- 19 мая — в 21:46;
- 20 мая — в 22:34;
- 21 мая — в 21:47;
- 22 мая — в 22:35;
- 23 мая — в 21:48;
- 25 мая — в 21:49.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди. Ожидается, что 28 мая на станцию на корабле Crew Dragon прилетят астронавты НАСА Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

Узнайте, где нашли следы древнейшей жидкости Солнечной системы.

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