Межгалактическая плазма лишила ультрадиффузные галактики «топлива» для образования звезд

Исследователи из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (Москва) совместно с коллегами из США, Франции, ОАЭ и Японии проанализировали спектры 11 молодых маломассивных галактик из скоплений Волосы Вероники и Абель 2147, удаленных на 323 и 486 миллионов световых лет от Земли соответственно. Звезды в этих объектах моложе звезд Млечного пути в десять-пятнадцать раз, а их общая масса составляет лишь сотую долю процента от массы галактики.

Авторы обнаружили у изученных объектов специфические хвосты из разреженного газа и недавно сформировавшихся в них звезд. Эти хвосты принято считать признаками «выветривания». Скопления из сотен и тысяч галактик наполнены не только самими галактиками, но и темной материей, а также межгалактическим газом. Последний представляет собой очень горячую плазму с температурой десятки миллионов градусов Цельсия. Пока нет точного понимания, откуда он взялся, однако значительная часть может происходить из филаментов — крупномасштабных нитей газа и пыли. Движущиеся в скоплении галактики «наталкиваются» на горячий газ, который буквально «выдавливает» их собственный газ — это приводит к остановке в них звездообразования.

Вместе с тем до 60% звездной массы исследованных галактик сформировалось 180-970 миллионов лет назад в результате вспышки звездообразования. Предположительно ее спровоцировало воздействие все той же нагретой плазмы, когда она создавала давление на межзвездную среду в галактиках.

Эволюционный сценарий для маломассивной дисковой галактики (против часовой стрелки) на нерадиальной орбите изображен на картинке выше, в шапке статьи: (a) маломассивная спиральная галактика с текущим звездообразованием впервые входит в скопление; (b) при движении к центральной части скопления воздействие лобового давления приводит к резкому увеличению интенсивности звездообразования и выдавливанию газа из галактики, которая на данном этапе классифицируется как «галактика-медуза»; (с) галактика полностью лишена газа: одна его часть выметена, а вторая превратилась в звезды в диске и в хвосте, процесс образования новых звезды полностью прекратился; (d) спустя пару миллиардов лет в результате пассивной эволюции галактика превратилась в карликовую эллиптическую или в ультрадиффузную — в зависимости от начальной массы звезд и газа.