Межпланетная станция Europa Clipper полетит к ледяному спутнику Юпитера

Запуск станции в космос намечен на октябрь 2024 года.

На днях началась сборка межпланетной станции Europa Clipper в стерильных помещениях Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA в Южной Калифорнии. Теперь участники проекта из США и Европы начинают присылать инженерные компоненты станции и научные инструменты. Ожидается, что к концу года большая часть летного оборудования, включая набор из девяти научных инструментов, будет собрана.

Основной корпус космического корабля представляет собой гигантский двигательный модуль высотой три метра. Он разработан и построен Лабораторией прикладной физики Джонса Хопкинса (APL). Модуль оснащен электроникой, радиосистемой, кабелями и двигательной подсистемой. Антенна Europa Clipper с высоким коэффициентом усиления шириной три метра также скоро прибудет в лабораторию.

«Мы переходим к этапу, на котором видим, как все составные части объединяются в единую систему полета. Будет очень интересно увидеть, как аппаратное обеспечение, программное обеспечение для полета и инструменты будут интегрированы и протестированы. Скоро мы узнаем, как система, которую мы разработали, будет работать на самом деле», – Ян Чодас, руководитель миссии Europa Clipper.

Ученые уверены, что на Европе – спутнике Юпитера – есть скрытый от наших глаз внутренний океан. И воды в этом океане может быть вдвое больше, чем во всех наших земных океанах вместе взятых. Если это действительно так, то на этом спутнике могут быть и условия, подходящие для поддержания жизни.

Europa Clipper будет вращаться вокруг Юпитера и совершит несколько близких облетов Европы, чтобы собрать данные об атмосфере, поверхности и недрах юпитерианского спутника. Научные инструменты станции позволят собрать данные о характеристиках Европы: от глубины и солености океана до толщины ледяной корки и характеристиках гейзеров, которые выбрасывают подземные воды в космос.

На прошлой неделе группа из Юго-Западного научно-исследовательского института в Сан-Антонио, штат Техас, доставила в JPL первый законченный научный прибор. Ультрафиолетовый спектрограф под названием Europa-UVS будет искать над поверхностью Европы признаки гейзеров. Также инструмент поможет определить состав поверхности спутника и газов в его атмосфере.

Инженер осматривает радиочастотную панель станции в стерильном помещении JPL

Когда каждая часть будущей станции прибудет в JPL, их интегрируют с космическим кораблем и повторно испытают. Инженеры должны быть уверены, что приборы могут обмениваться данными с бортовым компьютером, программным обеспечением космического корабля и подсистемой питания.

Как только все компоненты будут объединены в большую летную систему, Europa Clipper переместится в огромную термовакуумную камеру JPL для испытаний, имитирующих суровые условия глубокого космоса. Также будут проведены интенсивные вибрационные испытания, чтобы убедиться, что Europa Clipper выдержит толчки при запуске. Затем станция отправляется на мыс Канаверал – запуск запланирован на октябрь 2024 года.

Хотя Europa Clipper не является миссией по обнаружению жизни, она обеспечит детальную разведку Европы и выяснит, способен ли этот ледяной спутник с его океаном под поверхностью поддерживать жизнь. Знание о потенциальной обитаемости Европы поможет ученым лучше понять, как развивалась жизнь на Земле.