Межпланетная станция «Люси» отправит в космос капсулу времени для будущих поколений землян
В конце прошлой недели инженеры NASA установили на космическом корабле «Люси» капсулу времени, которую будущие астро-археологи смогут найти и интерпретировать. Капсула представляет собой мемориальную доску, на которой, среди прочего, находятся послания от лауреатов Нобелевской премии, деятелей культуры и искусства, а также изображение конфигурации Солнечной системы 16 октября 2021 года — в день, когда ожидается запуск космического корабля.
Мемориальная доска включает цитаты лидера гражданских прав Мартина Лютера Кинга-младшего, авторов и поэтов, включая Орхана Памука, Луизу Глюк и Аманду Горман, ученых Альберта Эйнштейна и Карла Сагана, а также музыкантов, включая всех четырех участников Beatles и гитариста Queen, астронома Брайана Мэя. В сообщениях затрагиваются темы любви, надежды, культурной памяти и вечности.
«Мы, любознательные люди Земли, послали этот космический аппарат, чтобы исследовать нетронутые маленькие тела, вращающиеся вокруг самой большой планеты в нашей Солнечной системе. Мы стремились проследить наше собственное происхождение настолько далеко, насколько позволяли свидетельства. Заглянув в древнее прошлое, мы думали о том дне, когда вы сможете вернуть этот реликт нашей науки», — говорится в тексте, который оставил на мемориальной доске научный журналист Дава Собел.
Поскольку «Люси» не будет покидать Солнечную систему, в NASA полагают, что капсула времени будет извлечена будущими людьми.
Миссия «Люси» сосредоточена на троянских астероидах Юпитера. Эти объекты двигаются вокруг Солнца почти в окрестностях точек Лагранжа L₄ и L₅ Юпитера в орбитальном резонансе 1:1. В течение 12 лет «Люси» посетит семь троянских астероидов, а затем отправится в свободное плавание между троянами и Землей. У NASA нет планов возвращать корабль на нашу планету или уничтожать его в атмосфере Юпитера.
Троянцы Юпитера были обнаружены наземными телескопами и широкоугольным инфракрасным обозревателем. Они обладают темными поверхностями, которые отражают мало солнечного света. Юпитер находится на расстоянии 5,2 а. е. (780 млн км) от Солнца. Троянцы Юпитера находятся на аналогичном расстоянии, но могут быть несколько дальше или ближе к Солнцу в зависимости от того, где они находятся на своих орбитах.