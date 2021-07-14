Межпланетная станция «Люси» отправит в космос капсулу времени для будущих поколений землян

В конце прошлой недели инженеры NASA установили на космическом корабле «Люси» капсулу времени, которую будущие астро-археологи смогут найти и интерпретировать. Капсула представляет собой мемориальную доску, на которой, среди прочего, находятся послания от лауреатов Нобелевской премии, деятелей культуры и искусства, а также изображение конфигурации Солнечной системы 16 октября 2021 года — в день, когда ожидается запуск космического корабля.

Мемориальная доска включает цитаты лидера гражданских прав Мартина Лютера Кинга-младшего, авторов и поэтов, включая Орхана Памука, Луизу Глюк и Аманду Горман, ученых Альберта Эйнштейна и Карла Сагана, а также музыкантов, включая всех четырех участников Beatles и гитариста Queen, астронома Брайана Мэя. В сообщениях затрагиваются темы любви, надежды, культурной памяти и вечности.

«Мы, любознательные люди Земли, послали этот космический аппарат, чтобы исследовать нетронутые маленькие тела, вращающиеся вокруг самой большой планеты в нашей Солнечной системе. Мы стремились проследить наше собственное происхождение настолько далеко, насколько позволяли свидетельства. Заглянув в древнее прошлое, мы думали о том дне, когда вы сможете вернуть этот реликт нашей науки», — говорится в тексте, который оставил на мемориальной доске научный журналист Дава Собел.