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Космос

Межпланетная станция «Мессенджер» заметила падение метеороида на Меркурий

National Geographic Россия
09 февраля 2021
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Фото: Jacek Zmarz
Это первое подобное наблюдение с каменистой планетой, помимо Земли.

Нам известны случаи падения на Луну метеороидов (это такие небольшие небесные тела, которые крупне космической пыли, но меньше более привычных для нас метеоритов), а в 1994 несколько космических аппаратов сфотографировали комету Шумейкера-Леви 9, врезавшуюся в Юпитер. Однако столкновения таковых с другими каменистыми планетами до сих пор не наблюдались. 

Тем не менее, межпланетная станция «Мессенджер» (MESSENGER — MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging), запущенная в космос для изучения Меркурия, обнаружила следы такого события еще в 2013 году. Изучив архивные данные миссии, ученые обнаружили свидетельства удара метеороида по Меркурию. 

По версии исследователей, событие произошло 21 декабря 2013 года. В этот день плазменный спектрометр «Мессенджера» с быстрой визуализацией засек аномально высокое количество ионов натрия и кремния в солнечном ветре, где обычно наблюдаются только протоны или альфа-частицы, на больших высотах от поверхности планеты.

«Просто невероятно, что MESSENGER мог наблюдать, как это происходит. Эти данные играют действительно важную роль, помогая нам понять, каким образом удары метеороидов вносят вклад в экзосферу Меркурия», — Джейми Ясински, ведущий автор исследования.

Зная скорость и направление частиц, исследователи «перевели часы, отслеживая движение частиц обратно к их источнику». Они обнаружили, что частицы были сгруппированы в плотный шлейф, который вырвался с поверхности Меркурия и простирался почти на 5300 км в космос.

Выяснилось, что этот феномен нельзя объяснить типичными процессами в экзосфере, а сами ионы — явно планетарного происхождения. По мнению ученых, с помощью «Мессенджера» им удалось наблюдать испаренное с поверхности Меркурия вещество, образовавшееся в результате падения метеороида. Предполагается, что он мог быть из потока кометы Энке или фрагментом тела из Главного пояса астероидов.

Межпланетная станция «Мессенджер» завершила свою миссию в 2015 году, упав на поверхность Меркурия. Ожидается, что исследовательская станция «БепиКоломбо», которая прибудет к Меркурию в 2025 году, сможет обнаружить больше подобных интересных событий.

Отправьтесь в виртуальный полет над Меркурием, сделанный благодаря снимкам «Мессенджера».

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