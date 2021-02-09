Межпланетная станция «Мессенджер» заметила падение метеороида на Меркурий

Нам известны случаи падения на Луну метеороидов (это такие небольшие небесные тела, которые крупне космической пыли, но меньше более привычных для нас метеоритов), а в 1994 несколько космических аппаратов сфотографировали комету Шумейкера-Леви 9, врезавшуюся в Юпитер. Однако столкновения таковых с другими каменистыми планетами до сих пор не наблюдались.
Тем не менее, межпланетная станция «Мессенджер» (MESSENGER — MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging), запущенная в космос для изучения Меркурия, обнаружила следы такого события еще в 2013 году. Изучив архивные данные миссии, ученые обнаружили свидетельства удара метеороида по Меркурию.
По версии исследователей, событие произошло 21 декабря 2013 года. В этот день плазменный спектрометр «Мессенджера» с быстрой визуализацией засек аномально высокое количество ионов натрия и кремния в солнечном ветре, где обычно наблюдаются только протоны или альфа-частицы, на больших высотах от поверхности планеты.
Зная скорость и направление частиц, исследователи «перевели часы, отслеживая движение частиц обратно к их источнику». Они обнаружили, что частицы были сгруппированы в плотный шлейф, который вырвался с поверхности Меркурия и простирался почти на 5300 км в космос.
Выяснилось, что этот феномен нельзя объяснить типичными процессами в экзосфере, а сами ионы — явно планетарного происхождения. По мнению ученых, с помощью «Мессенджера» им удалось наблюдать испаренное с поверхности Меркурия вещество, образовавшееся в результате падения метеороида. Предполагается, что он мог быть из потока кометы Энке или фрагментом тела из Главного пояса астероидов.
Межпланетная станция «Мессенджер» завершила свою миссию в 2015 году, упав на поверхность Меркурия. Ожидается, что исследовательская станция «БепиКоломбо», которая прибудет к Меркурию в 2025 году, сможет обнаружить больше подобных интересных событий.
Отправьтесь в виртуальный полет над Меркурием, сделанный благодаря снимкам «Мессенджера».