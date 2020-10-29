Мичиганский метеорит оказался полон внеземных органических соединений

Необычный метеорит, огненным шаром пролетевший по небу, приземлился на замерзшее озеро штата Мичиган (США) ночью 16 января 2018 года и дал ученым возможность взглянуть на то, что космические камни могут принести с собой на Землю.

Метеорит кишел органическими соединениями — углеродсодержащими молекулами, которые служат строительными блоками для жизни на Земле. Они имели явное внеземное происхождение, согласно исследованиям, опубликованным в журнале Meteoritics & Planetary Science. В данном случае ученые из чикагского Музея естественной истории им. Филда добрались до метеорита так быстро, что могли исключить виды земного загрязнения, обычно мешающие исследованиям внеземных камней.

«Обычно метеориты изобилуют жизнью, но только потому, что они провели достаточно много времени [на нашей планете], чтобы земные микробы или лишайники заселили их и колонизировали», — пояснил ведущий автор исследования Филипп Хек, куратор Музея естественной истории им. Филда и профессор Чикагского университета.