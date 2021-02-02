Миллиардер прокатит на Falcon 9 трех космических туристов

Основатель и генеральный директор Shift4 Payments, компании по обработке платежей из Пенсильвании, Джаред Айзекман выкупил у SpaceX возможность проведения первой в истории полностью гражданской миссии в космос из четырех человек. Ожидается, что полет состоится в четвертом квартале этого года.

Для миссии уже отобрана женщина-медицинский работник из исследовательской больницы St. Jude Children's Research Hospital. Еще одно место на корабле достанется владельцу бизнеса, который использует Shift4 Payments, а последнее место — случайному победителю розыгрыша, сделавшему пожертвование для больницы.

Основатель и исполнительный директор SpaceX Илон Маск ожидает, что полет продлится от двух до четырех дней, совершая оборот вокруг Земли раз в 90 минут. Подать заявку на участие в конкурсе на место в экипаже можно на сайте проекта.