Миллиардер прокатит на Falcon 9 трех космических туристов
Основатель и генеральный директор Shift4 Payments, компании по обработке платежей из Пенсильвании, Джаред Айзекман выкупил у SpaceX возможность проведения первой в истории полностью гражданской миссии в космос из четырех человек. Ожидается, что полет состоится в четвертом квартале этого года.
Для миссии уже отобрана женщина-медицинский работник из исследовательской больницы St. Jude Children's Research Hospital. Еще одно место на корабле достанется владельцу бизнеса, который использует Shift4 Payments, а последнее место — случайному победителю розыгрыша, сделавшему пожертвование для больницы.
Основатель и исполнительный директор SpaceX Илон Маск ожидает, что полет продлится от двух до четырех дней, совершая оборот вокруг Земли раз в 90 минут. Подать заявку на участие в конкурсе на место в экипаже можно на сайте проекта.
Бизнесмен объявил, что в результате миссии Inspiration4 он планирует собрать 100 миллионов долларов пожертвований в пользу St. Jude Children's Research Hospital в Мемфисе — больницы, которая занимается изучением и исследованием онкологических заболеваний. Еще столько же он передаст больнице из личных средств.
Участникам миссии обещают платную подготовку в Space X, в рамках которой они освоят использование Falcon 9 и Dragon в том числе в условиях невесомости и микрогравитации, изучат орбитальную механику, пройдут стресс-тесты, а также пройдут тренировку на случай экстренных случаев. Компания обещает обеспечить тщательный контроль за каждой стадией полета.