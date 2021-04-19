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Космос

Три метра над уровнем Марса: мини-вертолет Ingenuity совершил исторический полет

National Geographic Россия
19 апреля 2021
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Снимок в полете, сделанный Ingenuity
Фото: NASA
Аппарат уже передал на Землю снимок, сделанный во время полета.

Накануне представители NASA сообщили, что мини-вертолет Ingenuity весом 1,8 кг 19 апреля должен подняться со дна марсианского кратера Джезеро на три метра над поверхностью и приземлиться после 30 секунд пребывания в воздухе. 

Первое испытание аппарата прошло успешно: Ingenuity в штатном режиме раскрутил лопасти, взлетел, завис на 30 секунд, снизился и приземлился. Новость была встречена приветствиями и аплодисментами в Центре управления полетом, а на снимках с миссии было видно, что аппарат парит над поверхностью Марса. 

«Теперь мы можем сказать, что люди летали на вертолете на другой планете. Мы так долго говорили об этом событии как о моменте братьев Райт. И вот оно», – МиМи Аунг, менеджер проекта Ingenuity Mars.

Несмотря на то, что сегодняшний полет был коротким, он может проложить путь к обширным исследованиям с помощью марсианских самолетов в будущем. По словам представителей NASA, благодаря новаторской работе Ingenuity будущие миссии на Красной планете смогут включать вертолеты в качестве разведчиков для марсоходов или сборщиков данных.

Миссия Ingenuity стоимостью 85 миллионов долларов – это демонстрация технологий, призванная показать, что управляемый полет на Красной планете возможен. А ведь это было далеко не так уж очевидно, как может показаться! Плотность марсианской атмосферы составляет всего 1% от плотности земной атмосферы на уровне моря. Один этот недостаток перевешивает преимущества, которые вертолет получает за счет более низкого гравитационного притяжения – на Марсе оно составляет 38% от земного. 

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Первоначальная дата полета на 11 апреля была перенесена: инженерам понадобилось дополнительное время для работы над предполетными проверками и решением проблемы с последовательностью команд.

Команда миссии рассчитывает, что Ingenuity совершит не менее пяти полетов, а во время пятого полета поднимется на 4,5 метра, отлетит на 150 метров, а затем вернется на место взлета. 

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