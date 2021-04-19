Три метра над уровнем Марса: мини-вертолет Ingenuity совершил исторический полет

Накануне представители NASA сообщили, что мини-вертолет Ingenuity весом 1,8 кг 19 апреля должен подняться со дна марсианского кратера Джезеро на три метра над поверхностью и приземлиться после 30 секунд пребывания в воздухе.

Первое испытание аппарата прошло успешно: Ingenuity в штатном режиме раскрутил лопасти, взлетел, завис на 30 секунд, снизился и приземлился. Новость была встречена приветствиями и аплодисментами в Центре управления полетом, а на снимках с миссии было видно, что аппарат парит над поверхностью Марса.