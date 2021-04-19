Три метра над уровнем Марса: мини-вертолет Ingenuity совершил исторический полет
Накануне представители NASA сообщили, что мини-вертолет Ingenuity весом 1,8 кг 19 апреля должен подняться со дна марсианского кратера Джезеро на три метра над поверхностью и приземлиться после 30 секунд пребывания в воздухе.
Первое испытание аппарата прошло успешно: Ingenuity в штатном режиме раскрутил лопасти, взлетел, завис на 30 секунд, снизился и приземлился. Новость была встречена приветствиями и аплодисментами в Центре управления полетом, а на снимках с миссии было видно, что аппарат парит над поверхностью Марса.
Несмотря на то, что сегодняшний полет был коротким, он может проложить путь к обширным исследованиям с помощью марсианских самолетов в будущем. По словам представителей NASA, благодаря новаторской работе Ingenuity будущие миссии на Красной планете смогут включать вертолеты в качестве разведчиков для марсоходов или сборщиков данных.
Миссия Ingenuity стоимостью 85 миллионов долларов – это демонстрация технологий, призванная показать, что управляемый полет на Красной планете возможен. А ведь это было далеко не так уж очевидно, как может показаться! Плотность марсианской атмосферы составляет всего 1% от плотности земной атмосферы на уровне моря. Один этот недостаток перевешивает преимущества, которые вертолет получает за счет более низкого гравитационного притяжения – на Марсе оно составляет 38% от земного.
Первоначальная дата полета на 11 апреля была перенесена: инженерам понадобилось дополнительное время для работы над предполетными проверками и решением проблемы с последовательностью команд.
Команда миссии рассчитывает, что Ingenuity совершит не менее пяти полетов, а во время пятого полета поднимется на 4,5 метра, отлетит на 150 метров, а затем вернется на место взлета.