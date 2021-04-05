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Космос

Мини-вертолет Ingenuity высадился на поверхности Марса

National Geographic Россия
05 апреля 2021
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Он должен взлететь меньше чем через неделю.

Сверхлегкий вертолет Ingenuity был прикреплен к днищу марсохода Perseverance, который приземлился на Красной планете 18 февраля.

В воскресенье, 4 апреля, в аккаунте NASA в Twitter появилось сообщение о том, что Ingenuity отделился от марсохода и теперь должен пережить марсианскую ночь самостоятельно.

Ingenuity использовал систему питания Perseverance, но теперь вертолет работает от собственной батареи. На устройстве уже включен обогреватель, который защитит его неэкранированные электрические компоненты от замерзания и растрескивания в суровую марсианскую ночь.

«Этот обогреватель поддерживает внутреннюю температуру около 7 °C в суровые холода марсианской ночи, когда температура может опускаться до -90 °C. Он защищает ключевые компоненты, такие как аккумулятор и некоторые чувствительные электронные устройства, от повреждений при очень низких температурах», — говорит Боб Баларам, руководитель проекта Mars Helicopter.

По словам Баларама, в течение следующих нескольких дней команда Ingenuity проверит, работают ли солнечные панели вертолета должным образом, и подзарядит его аккумулятор, прежде чем тестировать его двигатели и датчики перед первым полетом.

Ожидается, что Ingenuity совершит свою первую попытку полета не ранее 11 апреля.

Ingenuity попробует совершить полет в атмосфере, плотность которой составляет всего один процент от плотности земной атмосферы. Во время первого полета вертолет должен будет оторваться на три метра от поверхности и зависнуть на 30 секунд перед обратным спуском.

В течение месяца запланировано до пяти полетов нарастающей сложности.

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