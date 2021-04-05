Мини-вертолет Ingenuity высадился на поверхности Марса

Сверхлегкий вертолет Ingenuity был прикреплен к днищу марсохода Perseverance, который приземлился на Красной планете 18 февраля.
В воскресенье, 4 апреля, в аккаунте NASA в Twitter появилось сообщение о том, что Ingenuity отделился от марсохода и теперь должен пережить марсианскую ночь самостоятельно.
#MarsHelicopter touchdown confirmed! Its 293 million mile (471 million km) journey aboard @NASAPersevere ended with the final drop of 4 inches (10 cm) from the rover's belly to the surface of Mars today. Next milestone? Survive the night. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/XaBiSNebua— NASA JPL (@NASAJPL) April 4, 2021
Ingenuity использовал систему питания Perseverance, но теперь вертолет работает от собственной батареи. На устройстве уже включен обогреватель, который защитит его неэкранированные электрические компоненты от замерзания и растрескивания в суровую марсианскую ночь.
«Этот обогреватель поддерживает внутреннюю температуру около 7 °C в суровые холода марсианской ночи, когда температура может опускаться до -90 °C. Он защищает ключевые компоненты, такие как аккумулятор и некоторые чувствительные электронные устройства, от повреждений при очень низких температурах», — говорит Боб Баларам, руководитель проекта Mars Helicopter.
По словам Баларама, в течение следующих нескольких дней команда Ingenuity проверит, работают ли солнечные панели вертолета должным образом, и подзарядит его аккумулятор, прежде чем тестировать его двигатели и датчики перед первым полетом.
Ожидается, что Ingenuity совершит свою первую попытку полета не ранее 11 апреля.
Come fly with us. #MarsHelicopter is preparing to do something that's never been done: controlled, powered flight on another planet. Takeoff is now slated for no earlier than April 11, with data arriving on Earth on April 12. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/JSep5lcKhR— NASA JPL (@NASAJPL) April 1, 2021
Ingenuity попробует совершить полет в атмосфере, плотность которой составляет всего один процент от плотности земной атмосферы. Во время первого полета вертолет должен будет оторваться на три метра от поверхности и зависнуть на 30 секунд перед обратным спуском.
В течение месяца запланировано до пяти полетов нарастающей сложности.