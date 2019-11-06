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Космос

Мириады звёзд в южной части неба: видео-карта, составленная NASA

06 ноября 2019
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Фото: NASA
Снимок экрана 2019-11-06 в 18.38.36.png
Фото: NASA
Снимок экрана 2019-11-06 в 18.38.55.png
Фото: NASA
Ученые NASA составили звездную карту неба по данным, полученным TESS.

NASA опубликовало ролик с картой южной части звездного неба. Видео смонтировано из 208 изображений, сделанных космическим телескопом TESS (англ. Transiting Exoplanet Survey Satellite) в первый год его научной миссии. Эти изображения — лишь часть более чем 20 терабайт данных южного неба, полученных телескопом. На карте можно увидеть комету в Солнечной системе, многочисленные сверхновые и даже вспышку звезды, разорванной на части сверхмассивной черной дырой.

За время исследовательской миссии TESS обнаружил 29 экзопланет и более тысячи возможных экзопланет. Аппарат был запущен на орбиту 18 апреля 2018 года.

Мафусаил
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