Мириады звезд на карте южной части неба: видео

NASA опубликовало ролик с картой южной части звездного неба. Видео смонтировано из 208 изображений, сделанных космическим телескопом TESS (англ. Transiting Exoplanet Survey Satellite) в первый год его научной миссии. Эти изображения — лишь часть более чем 20 терабайт данных южного неба, полученных телескопом. На карте можно увидеть комету в Солнечной системе, многочисленные сверхновые и даже вспышку звезды, разорванной на части сверхмассивной черной дырой.