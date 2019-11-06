Мириады звезд на карте южной части неба: видео

Ученые NASA составили звездную карту неба по данным, полученным TESS.
NASA опубликовало ролик с картой южной части звездного неба. Видео смонтировано из 208 изображений, сделанных космическим телескопом TESS (англ. Transiting Exoplanet Survey Satellite) в первый год его научной миссии. Эти изображения — лишь часть более чем 20 терабайт данных южного неба, полученных телескопом. На карте можно увидеть комету в Солнечной системе, многочисленные сверхновые и даже вспышку звезды, разорванной на части сверхмассивной черной дырой.
TESS был запущен на орбиту 18 апреля 2018 года. С момента начала миссии аппарат обнаружил 29 экзопланет и более тысячи кандидатов на это звание.