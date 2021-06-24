Миссия InSight на Марсе может завершиться уже в начале 2022 года

Новости о тревожном состоянии InSight были объявлены 21 июня на заседании аналитической группы NASA по программе исследования Марса. По словам главного исследователя миссии Брюса Банердта, на солнечных батареях зонда скопилось значительное количество марсианской пыли, и теперь количество доступной дневной энергии снизилось до менее 700 ватт-часов по сравнению с 5000 ватт-часами, доступными после приземления аппарата на равнине Элизий в ноябре 2018 года.

Банердт добавил, что ситуация только ухудшается, и в первом квартале 2022 года миссия может быть прекращена. Подобное развитие событий было вполне ожидаемым, поэтому изначально миссия была рассчитана на полный марсианский год или 687 земных дней. Однако в надежде на благоприятный ход событий NASA продлило миссию до декабря 2022 года с упором на мониторинг сейсмической активности планеты.

В начале июня роботизированной руке аппарата была дана необычная задача: рассыпать песок на поверхности одной из солнечных панелей. Ветер, не способный справиться с пылью, легко подхватил более крупные песчинки, а к тем, в свою очередь, уже налипла пыль. Таким образом панель была частично очищена. Подача питания увеличилась на 30 ватт-часов на одни марсианские сутки.

Теперь Банердт сообщил, что последующие аналогичные маневры продолжили небольшое увеличение энергии, но это решение не может быть долгосрочным. Усугубляет проблему то, что Марс Марс движется в свой афелий, когда планета будет находиться в самой дальней точке от Солнца на своем орбитальном пути. Это произойдет через два месяца, в течение которых InSight будет иметь ограниченный доступ к солнечному свету.