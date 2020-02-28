МКС глазами астронавтов: видео-экскурсия по главной орбитальной станции Земли

Недавно Европейское космическое агентство представило самый подробный на сегодняшний день тур, который длится 65 минут. В качестве экскурсоводов выступают астронавты Эндрю Морган (Andrew Morgan) и Лука Пармитано (Luca Parmitano).

В состав МКС входит 15 основных модулей: российские «Звезда», «Пирс», «Поиск», «Рассвет» и эксплуатирующийся совместно с США «Заря»; американские BEAM, Leonardo, Harmony, Quest, Tranquility, Unity, Cupola и Destiny; два японских JEM-ELM-PS и JEM-PM, а также европейский Columbus. Астронавты показали зрителям модули, заглянули в каждый пристыкованный корабль (два «Союза», «Прогресс», Cygnus и Dragon), а также рассказали о том, как можно проводить время на расстоянии в 400 километров от поверхности Земли.