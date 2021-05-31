МКС получила повреждение после столкновения с космическим мусором

Кусок космического мусора, слишком маленький, чтобы его можно было отследить, врезался в Международную космическую станцию, повредив ее инструмент — роботизированную руку Canadarm2. Инструмент не вышел из строя, но объект пробил тепловое одеяло и повредил нижнюю стрелу.

Космические агентства всего мира знают об этой глобальной проблеме. Более 23 000 объектов космического мусора отслеживаются на низкой околоземной орбите, чтобы помочь спутникам и МКС избежать столкновений, но их размер сопоставим с размерами волейбольного мяча или больше.

Остальной мусор меньшего размера слишком тяжело отследить, хотя на орбитальной скорости он может нанести значительные повреждения МКС и спутникам.

Canadarm2 или система дистанционного манипулятора космической станции (SSRMS) была разработана Канадским космическим агентством (CSA). Она уже 20 лет является неотъемлемой частью МКС. Этот инструмент помогает в маневрировании объектами за пределами МКС, включая грузовые шаттлы, а также в обслуживании станции.