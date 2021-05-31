МКС получила повреждение после столкновения с космическим мусором

Кусок космического мусора, слишком маленький, чтобы его можно было отследить, врезался в Международную космическую станцию, повредив ее инструмент — роботизированную руку Canadarm2. Инструмент не вышел из строя, но объект пробил тепловое одеяло и повредил нижнюю стрелу.
Космические агентства всего мира знают об этой глобальной проблеме. Более 23 000 объектов космического мусора отслеживаются на низкой околоземной орбите, чтобы помочь спутникам и МКС избежать столкновений, но их размер сопоставим с размерами волейбольного мяча или больше.
Остальной мусор меньшего размера слишком тяжело отследить, хотя на орбитальной скорости он может нанести значительные повреждения МКС и спутникам.
Canadarm2 или система дистанционного манипулятора космической станции (SSRMS) была разработана Канадским космическим агентством (CSA). Она уже 20 лет является неотъемлемой частью МКС. Этот инструмент помогает в маневрировании объектами за пределами МКС, включая грузовые шаттлы, а также в обслуживании станции.
Достоверно неизвестно, когда произошло столкновение. Впервые повреждение было замечено 12 мая во время плановой проверке. NASA и CSA сотрудничали вместе, чтобы получить подробные изображения пробоины и оценить ущерб.
«Несмотря на воздействие, результаты текущего анализа показывают, что производительность руки остается неизменной. Повреждение ограничено небольшой частью стрелы и теплового одеяла. Canadarm2 продолжает проводить запланированные операции», — сообщили в CSA.
Хотя на этот раз МКС, похоже, повезло, проблема космического мусора только усиливается. В прошлом году станции пришлось трижды выполнить аварийные маневры, чтобы избежать столкновения с космическим мусором на высоте около 400 километров.
Согласно отчету Европейского космического агентства, около 130 миллионов фрагментов антропогенного материала размером меньше миллиметра находится на орбите Земли прямо сейчас. Эта оценка не включает естественную космическую пыль.
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