МКС решили затопить в Тихом океане в 2031 году

К этому моменту она будет в эксплуатации более 30 лет.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует вывести из строя Международную космическую станцию в январе 2031 года. МКС будет сведена с орбиты и упадет необитаемый район южной части Тихого океана, называемый Точка Немо.

Это самое отдаленное место на планете – самая дальняя точка от любого человеческого поселения в любом направлении, где покоятся спутники и ракеты.

Станция была запущена в 1998 году. Она была рассчитана на 15 лет эксплуатации, но с тех пор миссию несколько раз продлевали. К тому моменту, когда МКС отправится на дно океана, она проработает более 30 лет.

В NASA сообщили, что до конца десятилетия к станции присоединят несколько коммерческих модулей. Цель состоит в том, чтобы в конечном итоге они разделились и образовали собственную коммерческую станцию, присоединившись как минимум к трем другим частным орбитальным объектам, которые будут запущены до 2030 года.

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Космическое ведомство сообщило, что будет клиентом частных операторов, и не будет управлять своими собственными объектами, подобно тому, как в настоящее время оно покупает места у SpaceX для доставки астронавтов на орбиту.

План прекращения эксплуатации последовал за обязательством президента США Джо Байдена поддерживать станцию ​​​​до 2030 года, когда должна заработать коммерческая альтернатива.

«Основываясь на структурном анализе состояния МКС, существует высокая уверенность в том, что ее жизнь может быть продлена до 2030 года. Технический срок службы МКС ограничен основной конструкцией, в которую входят модули, радиаторы и ферменные конструкции. Другие системы, такие как энергоснабжение, контроль окружающей среды и жизнеобеспечение, подлежат ремонту и замене на орбите», – пишет агентство, проблема заключается в том, что на срок службы первичной конструкции влияет стыковка и расстыковка корабля.

Когда срок службы станции подойдет к концу, произойдет следующее: во-первых, все коммерческие модули, а также некоторые из более надежных старых модулей, потенциально включая новые российские объекты, будут отделены от основной конструкции.

Затем орбитальная высота станции будет снижена до тех пор, пока она не столкнется с атмосферой. Несколько космических кораблей будут отправлены без экипажа на МКС в последние дни перед уходом с орбиты, чтобы помочь подтолкнуть ее к Земле. В NASA считают, что это может быть достигнуто с помощью трех российских космических кораблей «Прогресс» и космического корабля Northrop Grumman Cygnus.

По мере того, как МКС будет падать сквозь слои атмосферы Земли, она будет все более ускоряться. Большая часть станции сгорит в атмосфере, а уцелевшие остатки упадут в океан.

В агентстве заявили, что планируют приобрести место как минимум для двух астронавтов на коммерческой космической станции еще до 2030 года. Есть несколько компаний, желающих управлять коммерческой станцией, в том числе Axiom Space, Blue Origin Джеффа Безоса и Northrup Grumman.

В апреле 2021 года вице-премьер российского правительства Юрий Борисов сообщил, что Россия откажется от использования МКС после 2024 года и будет работать над созданием собственной орбитальной станции.