МКС решили затопить в Тихом океане в 2031 году

К этому моменту она будет в эксплуатации более 30 лет.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует вывести из строя Международную космическую станцию в январе 2031 года. МКС будет сведена с орбиты и упадет необитаемый район южной части Тихого океана, называемый Точка Немо.
Это самое отдаленное место на планете – самая дальняя точка от любого человеческого поселения в любом направлении, где покоятся спутники и ракеты.
Станция была запущена в 1998 году. Она была рассчитана на 15 лет эксплуатации, но с тех пор миссию несколько раз продлевали. К тому моменту, когда МКС отправится на дно океана, она проработает более 30 лет.
В NASA сообщили, что до конца десятилетия к станции присоединят несколько коммерческих модулей. Цель состоит в том, чтобы в конечном итоге они разделились и образовали собственную коммерческую станцию, присоединившись как минимум к трем другим частным орбитальным объектам, которые будут запущены до 2030 года.
Осколок китайского спутника едва не врезался в МКС
Космическое ведомство сообщило, что будет клиентом частных операторов, и не будет управлять своими собственными объектами, подобно тому, как в настоящее время оно покупает места у SpaceX для доставки астронавтов на орбиту.
План прекращения эксплуатации последовал за обязательством президента США Джо Байдена поддерживать станцию до 2030 года, когда должна заработать коммерческая альтернатива.
«Основываясь на структурном анализе состояния МКС, существует высокая уверенность в том, что ее жизнь может быть продлена до 2030 года. Технический срок службы МКС ограничен основной конструкцией, в которую входят модули, радиаторы и ферменные конструкции. Другие системы, такие как энергоснабжение, контроль окружающей среды и жизнеобеспечение, подлежат ремонту и замене на орбите», – пишет агентство, проблема заключается в том, что на срок службы первичной конструкции влияет стыковка и расстыковка корабля.
Когда срок службы станции подойдет к концу, произойдет следующее: во-первых, все коммерческие модули, а также некоторые из более надежных старых модулей, потенциально включая новые российские объекты, будут отделены от основной конструкции.
Затем орбитальная высота станции будет снижена до тех пор, пока она не столкнется с атмосферой. Несколько космических кораблей будут отправлены без экипажа на МКС в последние дни перед уходом с орбиты, чтобы помочь подтолкнуть ее к Земле. В NASA считают, что это может быть достигнуто с помощью трех российских космических кораблей «Прогресс» и космического корабля Northrop Grumman Cygnus.
По мере того, как МКС будет падать сквозь слои атмосферы Земли, она будет все более ускоряться. Большая часть станции сгорит в атмосфере, а уцелевшие остатки упадут в океан.
В агентстве заявили, что планируют приобрести место как минимум для двух астронавтов на коммерческой космической станции еще до 2030 года. Есть несколько компаний, желающих управлять коммерческой станцией, в том числе Axiom Space, Blue Origin Джеффа Безоса и Northrup Grumman.
В апреле 2021 года вице-премьер российского правительства Юрий Борисов сообщил, что Россия откажется от использования МКС после 2024 года и будет работать над созданием собственной орбитальной станции.