МКС сняла комету NEOWISE с орбиты Земли: завораживающее видео

Бенкен и его коллеги с МКС сделали сотни снимков кометы, которые затем были превращены в замедленный фильм британским графическим дизайнером Шоном Дораном, регулярно обрабатывающим снимки NASA.

«Возьмите прохладный напиток, выключите свет, устройтесь покомфортнее и разместите ролик на большом экране», — призвал Доран в описании к видео.

Изначально Доран поделился версией видео, ускоренной в четыре раза, но позже загрузил ролик в 4К. На видео показано прохождение кометы перед наблюдателями с МКС в режиме реального времени.

Последовательность состоит из 550 фотографий с длинной выдержкой, сделанных за семь минут. Обычно это дает всего 18 секунд видео, поэтому Доран интерполировал изображения для заполнения кадров и сгладил последовательность для плавного воспроизведения.

Комета C/2020 F3 была впервые обнаружена 27 марта 2020 года с помощью телескопа NEOWISE (The Near Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer), который и дал ей второе название.

Комету можно наблюдать в Северном полушарии от экватора до 60-й параллели северной широты. В России это вся территория южнее Санкт-Петербурга. Лучшие условия для наблюдений сложатся около 20 июля, когда NEOWISE войдет в созвездие Большой Медведицы при блеске +3 звездной величины.

На минимальном расстоянии от Земли комета пройдет 23 июля. Оно составит 0,692 астрономической единицы, или 103,52 млн километров.