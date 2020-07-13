Млечный Путь классифицировали как галактику типа LINER

В определенном смысле мы знаем больше о других галактиках, чем о нашей собственной. Ученые исследовали энергию, исходящую из центра тысяч других спиральных галактик в видимом свете. Но для нашего Млечного Пути это знание скрывается за густыми облаками газа и пыли.
Команда исследователей изучила данные, полученные с помощью телескопа Висконсина H-Alpha Mapper (WHAM) за 20 лет, чтобы получить сведения об энергии Млечного Пути. Их результаты приведены в статье под названием «Обнаружение диффузных оптических эмиссионных линий из внутренней Галактики: доказательства наличия LI (N) ER-подобного газа».
Ядро Млечного Пути наполнено ионизированым водородом — атомами, оболочки которых лишены своих электронов. Без постоянного источника энергии ядра и электроны рекомбинируют, снова образуя атомы. Наблюдение за ионизированным газом в центре нашей Галактики может пролить свет на количество энергии, которую он генерирует, и на природу ее источников.
Астрономы считают, что источником энергии для этой ионизации является звездообразование, но эти выводы не являются окончательными. WHAM был создан специально для изучения ионизированного газа. Млечный Путь содержит его толстый слой, называемый Теплой Ионизированной Средой (WIM), который является отличительным и основным компонентом галактической межзвездной среды.
Работа началась, когда еще один соавтор исследования Боб Бенджамин, профессор астрономии UW-Whitewater, просматривал данные WHAM два года назад. Бенджамин нашел то, что он назвал «красным флагом». Из пыльного центра Млечного Пути «торчал» пузырь из ионизованного водорода странной формы. Это явление было названо «Наклонным диском».
Существуют научные модели ионизированного газа, из которого состоит WIM. Ведущий автор исследования Дханеш Кришнарао использовал одно из них, чтобы предсказать, сколько ионизированного газа должно быть в области «красного флага», замеченной Бенджамином.
Он уточнил эти прогнозы с помощью необработанных данных WHAM и придумал точное трехмерное изображение структуры пузыря. Используя спектроскопию, исследователи определили, сколько в нем присутствовало азота и кислорода.
Результаты показали, что 48% газа в «Наклонном диске» ионизируется неизвестным источником энергии. До этой работы ученые знали только о нейтральном или неионизированном газе в центральном регионе. Теперь они лучше понимают ионизированный газ и знают, что он меняется по мере удаления от центра галактики. Этот вывод впервые показывает, что Млечный Путь похож на другие спиральные галактики с линией ядерной эмиссии с низкой ионизацией или сокращенно — LINER (low-ionization nuclear emission-line region).
По словам исследователей, остается еще много вопросов. Несмотря на то, что мы теперь знаем, что Млечный Путь — это LINER, и что пузырчатая структура, которую обнаружил Бенджамин, похоже, движется к нам из-за своей эллиптической орбиты, ключевой вопрос остается без ответа: что является источником энергии, которая ответственна за всю эту ионизацию?
Этот вопрос, возможно, должен подождать преемника WHAM, запланированного, но пока не названного.
«В течение следующих нескольких лет мы надеемся создать преемника WHAM, что позволило бы нам получить более четкое представление о газе, который мы изучаем. WHAM стал отличным инструментом для проведения первого обзора этого газа на всем небе, но мы жаждем получить больше деталей», — заключает Хаффнер.
Узнайте, как в Млечном Пути нашли звездный поток, рожденный вне пределов нашей галактики.