Млечный Путь классифицировали как галактику типа LINER

В определенном смысле мы знаем больше о других галактиках, чем о нашей собственной. Ученые исследовали энергию, исходящую из центра тысяч других спиральных галактик в видимом свете. Но для нашего Млечного Пути это знание скрывается за густыми облаками газа и пыли.

Команда исследователей изучила данные, полученные с помощью телескопа Висконсина H-Alpha Mapper (WHAM) за 20 лет, чтобы получить сведения об энергии Млечного Пути. Их результаты приведены в статье под названием «Обнаружение диффузных оптических эмиссионных линий из внутренней Галактики: доказательства наличия LI (N) ER-подобного газа».

Ядро Млечного Пути наполнено ионизированым водородом — атомами, оболочки которых лишены своих электронов. Без постоянного источника энергии ядра и электроны рекомбинируют, снова образуя атомы. Наблюдение за ионизированным газом в центре нашей Галактики может пролить свет на количество энергии, которую он генерирует, и на природу ее источников.

Астрономы считают, что источником энергии для этой ионизации является звездообразование, но эти выводы не являются окончательными. WHAM был создан специально для изучения ионизированного газа. Млечный Путь содержит его толстый слой, называемый Теплой Ионизированной Средой (WIM), который является отличительным и основным компонентом галактической межзвездной среды.