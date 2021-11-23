Млечный Путь поглотит Магеллановы Облака быстрее, чем мы думали
Если вы не знаете яркость космического объекта, определить, на каком расстоянии он находится, очень сложно. А ведь во Вселенной есть множество вещей, точную яркость которых мы до сих пор не смогли выяснить должным образом – так что и в определении расстояния до тех или иных звезд и галактик мы вполне можем ошибаться.
Прямое доказательство этого – новое исследование астрономов во главе со Скоттом Луччини из Университета Висконсин-Мэдисон. Ученые определили, что Магелланов Поток – гигантская полоса межзвездных облаков нейтрального водорода, окружающая Млечный Путь, – может быть намного ближе к нам, чем мы думали.
Эта структура представляет собой огромный высокоскоростной поток газа, который почти полностью окружает нашу Галактику. Магелланов поток исходит из Большого и Малого Магеллановых Облаков, карликовых галактик-спутников Млечного Пути. Эти облака вращаются друг вокруг друга и в итоге будут поглощены нашей Галактикой, потому что они (вместе с Потоком) медленно, но верно сближаются с Млечным Путем. Теперь ученые полагают, что наша Галактика поглотит Облака и сольется с Магеллановым Потоком значительно быстрее, чем мы считали раньше.
Авторы исследования использовали астрономические модели для того, чтобы понять, как формировался и эволюционировал Магелланов Поток за 3,5 миллиарда лет, и обнаружили, что он может быть в пять раз ближе к нам, чем предполагалось.
В своей прежней работе команда ученых предсказала, что поток должен быть окружен короной теплого газа. Теперь они выполнили новое моделирование, включающее такую корону, а также создал новую модель Магеллановых Облаков, предполагающую, что они вращаются вокруг друг друга всего три миллиарда лет.
Как показала симуляция, около трех миллиардов лет назад Магеллановы Облака сошлись и начали вращаться так, что выброшенный из них поток вещества – тот самый Магелланов Поток – оказался направлен в сторону нашей Галактики. Со временем ближайшая часть этого потока приблизилась на расстояние всего 65 тысяч световых лет от Солнца – раньше считалось, что это расстояние составляет от 325 тысяч до 650 тысяч световых лет.
Результаты означают, что газ в Магеллановом Потоке, вероятно, начнет сливаться с Млечным Путем раньше, чем мы думали. Активное перетекание вещества из Потока в Млечный Путь в итоге может привести к локальной вспышке звездообразования. По расчетам исследователей, этот процесс начнется примерно через 50 миллионов лет – совсем немного по космическим меркам.
Полученные данные также означают, что у астрономов появилось новое место для поиска звезд, которые должны находиться в Магеллановом Потоке. Такие звезды должны были переместиться из Магеллановых Облаков вместе с исходящим от них газом, но пока идентифицированы лишь некоторые из них. Модель команды предполагает, что мы просто не там искали.