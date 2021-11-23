Млечный Путь поглотит Магеллановы Облака быстрее, чем мы думали

Если вы не знаете яркость космического объекта, определить, на каком расстоянии он находится, очень сложно. А ведь во Вселенной есть множество вещей, точную яркость которых мы до сих пор не смогли выяснить должным образом – так что и в определении расстояния до тех или иных звезд и галактик мы вполне можем ошибаться.

Прямое доказательство этого – новое исследование астрономов во главе со Скоттом Луччини из Университета Висконсин-Мэдисон. Ученые определили, что Магелланов Поток – гигантская полоса межзвездных облаков нейтрального водорода, окружающая Млечный Путь, – может быть намного ближе к нам, чем мы думали.

Эта структура представляет собой огромный высокоскоростной поток газа, который почти полностью окружает нашу Галактику. Магелланов поток исходит из Большого и Малого Магеллановых Облаков, карликовых галактик-спутников Млечного Пути. Эти облака вращаются друг вокруг друга и в итоге будут поглощены нашей Галактикой, потому что они (вместе с Потоком) медленно, но верно сближаются с Млечным Путем. Теперь ученые полагают, что наша Галактика поглотит Облака и сольется с Магеллановым Потоком значительно быстрее, чем мы считали раньше.

Авторы исследования использовали астрономические модели для того, чтобы понять, как формировался и эволюционировал Магелланов Поток за 3,5 миллиарда лет, и обнаружили, что он может быть в пять раз ближе к нам, чем предполагалось.