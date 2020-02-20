Молекулярный кислород впервые обнаружили за пределами Млечного Пути

Атомарный кислород находится на третьем месте среди наиболее распространенных элементов во Вселенной после водорода и гелия. В связи с этим астрономы долгое время считали, что молекулярный кислород — О2 — должен в большом количестве находиться в межзвездном пространстве, однако до настоящего времени найти его за пределами нашей галактики не удавалось.

Цзюньчжи Ван (Junzhi Wang) и его коллеги из Шанхайской астрономической обсерватории обнаружили следы молекулярного кислорода в галактике Маркарян 231, которая находится в 581 млн световых лет от Солнца, в созвездии Большой Медведицы. Эта галактика содержит ближайший из известных нам квазаров, а также одну или две сверхмассивные черные дыры, вращающиеся друг вокруг друга.

Используя радиотелескопы NOEMA и IRAM 30 meter, ученые обнаружили в спектре галактики излучение на длине волны 2,52 миллиметра, что является признаком присутствия молекулярного кислорода.