«Момент братьев Райт»: NASA готовится к полету вертолета Ingenuity на Марсе

Инженеры сумели найти решение, сделав лопасти жестче, не увеличивая общий вес конструкции. В мае 2016 года следующий прототип был готов. В той же камере, имитирующей марсианскую атмосферу, вертолет поднялся, затем завис в воздухе и мягко приземлился.

Полная конструкция с батареями, процессором Qualcomm Snapdragon, системами связи и датчиками, была готова в январе 2018 года. Новое испытание проводили в камере, в которую на этот раз добавили углекислый газ — основной компонент марсианского воздуха. Вертолет поднялся и полетел.

Сейчас Ingenuity уже закреплен на ровере Perseverance, который проходит заключительные этапы проверки перед запуском на Мысе Канаверал 20 июля.

Миссия вертолета на Марсе начнется примерно через два месяца после того, как в феврале 2021 года Perseverance окажется на поверхности Красной планеты. Марсоход найдет подходящее ровное место, уронит Ingenuity на землю, а затем отъедет на расстояние не менее 90 метров. Как заявила Мими Аунг, вертолет уже никогда не вернется к роверу.