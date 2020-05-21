Мощнейший телескоп будущего назвали в честь «матери» телескопа «Хаббл»

Разработка телескопа началась еще в 2010 году в рамках крупных космических проектов, стоимость которых превышает миллиард долларов. В 2016 году проект WFIRST был одобрен для полноценного изготовления и запуска с максимальным бюджетом в 3,2 миллиарда долларов, однако через год стоимость создания телескопа увеличилась до 4,2 миллиарда.

В 2018 и 2019 годах власти США пытались полностью закрыть проект в связи с переориентацией на реализацию лунной программы «Артемида». Подобные предложения вызвали протесты научного сообщества, а также многих конгрессменов и сенаторов, в результате чего проект удалось сохранить. Однако пока финансирование проекта рассчитано только до сентября 2020 года.

Телескоп будет оснащен широкоугольной 288-мегапиксельной многоспектральной камерой инфракрасного диапазона разработки Lockheed Martin. Четкость изображений будет близка к фотографиям телескопа «Хаббл», но на снимок Roman Space Telescope будет попадать около 0,28 квадратных градусов неба, что в сто раз больше чем у «Хаббла».

С помощью нового телескопа, дата запуска которого планируется на середину 2020-х годов, планируется получить первые прямые снимки экзопланет, а также раскрыть сущность темной материи и темной энергии.

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