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Космос

Может ли существовать жизнь в двойных звездных системах?

National Geographic Россия
11 мая 2021
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Покрытая водой гипотетическая планета, изображенная художником, вокруг двойной звездной системы Кеплер-35A и B.
Фото: NASA
Спойлер: да, и ученые уже нашли пять таких систем.

С момента обнаружения первых экзопланет в конце ХХ века ученые пытаются определить, возможно ли на них существование жизни, схожей с известными нам земными формами. Они выявили и постоянно уточняют параметры так называемой обитаемой зоны, или зоны Златовласки – условной области возле звезды, где на экзопланете может существовать вода в жидкой форме. 

Однако большинство звездных систем нашей галактики не похожи Солнечную систему – они состоят из двух гравитационно связанных звезд, обращающихся по замкнутым орбитам вокруг общего центра масс. Оценить потенциальную обитаемость экзопланет в таких системах еще сложнее. 

Несколько лет назад астрофизик Зигфрид Эггл, ныне сотрудник Иллинойского университета Урбана-Шампейн и Вашингтонского университета, разработал аналитическую основу для определения обитаемых зон двойных звездных систем с учетом гравитационного взаимодействия светил и их излучения.

Позже он и его коллеги – Николаос Георгакаракос и Ян Доббс-Диксон из Нью-Йоркского университета Абу-Даби в ОАЭ – применили эту структуру к известным двойным звездным системам, где ранее были обнаружены экзопланеты. 

«Мы использовали данные, собранные орбитальной обсерваторией Кеплер, такие как масса звезд, их яркость, местоположение экзопланеты и другие параметры, чтобы создать методологию идентификации систем с двумя солнцами, которые могут содержать обитаемые объекты земного типа», – Зигфрид Эггл.

Все девять систем, изученных командой, были идентифицированы миссией «Кеплер»: Кеплер-16, Кеплер-34, Кеплер-35, Кеплер-38, Кеплер-64, Кеплер-413, Кеплер-453, Кеплер-1647 и Кеплер-1661. По словам ученых, эти системы были проанализированы с использованием уравнений, а не моделирования. 

«Это действительно сложно выяснить аналитически, поэтому мы использовали для этого предварительно рассчитанные атмосферные модели. Преимущество нашего подхода в том, что любой может взять наши уравнения и применить их к другим системам, чтобы определить, где лучше всего искать земные миры», – поясняет Эггл.

В двух системах экзопланеты оказались расположены особенно неудачно для возможного существования воды на поверхности. Еще две системы оказались в пограничной зоне, однако пять систем действительно могли бы иметь обитаемые миры: Кеплер-34, Кеплер-35, Кеплер-38, Кеплер-64 и Кеплер-413, причем Кеплер-38, по словам ученых, выглядит особенно многообещающими.

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Авторы работы, однако, отмечают, что условия обитаемости на любой планете с двумя солнцами требуют сложного баланса.

«Если планета подойдет слишком близко к своим солнцам, ее океаны могут выкипеть. Если планета находится слишком далеко или даже выбрасывается из системы, вода на ее поверхности в конечном итоге замерзнет.

Как только мы подтвердим, что потенциально пригодная для жизни планета находится на стабильной орбите, мы сможем приступить к исследованию того, сколько излучения она получает от двух звезд», – заключает Эггл.

Кстати, помните, что такое экзопланета?

Конечно! Экзопланета – это потенциально обитаемая планета.

А вот и нет!
Экзопланетой называют любую планету, которая находится вне Солнечной системы.

Экзопланета – это планета, которая находится вне Солнечной системы.

Верно!

Экзопланета – это скалистая планета земного типа, похожая на нашу родную Землю.

Неправильно, упс!
Экзопланетой называют любую планету, которая находится вне Солнечной системы.
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