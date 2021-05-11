Может ли существовать жизнь в двойных звездных системах?

С момента обнаружения первых экзопланет в конце ХХ века ученые пытаются определить, возможно ли на них существование жизни, схожей с известными нам земными формами. Они выявили и постоянно уточняют параметры так называемой обитаемой зоны, или зоны Златовласки – условной области возле звезды, где на экзопланете может существовать вода в жидкой форме.

Однако большинство звездных систем нашей галактики не похожи Солнечную систему – они состоят из двух гравитационно связанных звезд, обращающихся по замкнутым орбитам вокруг общего центра масс. Оценить потенциальную обитаемость экзопланет в таких системах еще сложнее.

Несколько лет назад астрофизик Зигфрид Эггл, ныне сотрудник Иллинойского университета Урбана-Шампейн и Вашингтонского университета, разработал аналитическую основу для определения обитаемых зон двойных звездных систем с учетом гравитационного взаимодействия светил и их излучения.

Позже он и его коллеги – Николаос Георгакаракос и Ян Доббс-Диксон из Нью-Йоркского университета Абу-Даби в ОАЭ – применили эту структуру к известным двойным звездным системам, где ранее были обнаружены экзопланеты.