Можно ли пронести алкоголь на МКС?

Однако правила созданы, чтобы их нарушать. В своей книге Карберри приводит слова астронавта Клейтона Андерсона: «NASA скажет вам, что на борту МКС нет алкоголя. Как человек, который прожил там пять месяцев, я скажу вам, что это чушь».

Автор книги отмечает, что алкоголь всегда занимал видное место в космической программе России, хотя технически он запрещен и Роскосмосом.

«Вопреки распространенному мнению, космонавты предпочитают коньяк, а не водку, и многие из лучших исследователей космоса в России приложили немало усилий, чтобы захватить немного горячительного в свое путешествие в космос. Они контрабандой проносили бутылки с коньяком в декоративных книгах, наполняли пластиковые контейнеры для еды алкоголем, называя их соком, и даже садились на строгие диеты перед запуском, чтобы провозить бутылки в своих скафандрах и при этом соблюдать требования по весу», — пишет Карберри.

Как утверждает Карберри, Россия знала об этой привычке в течение многих лет и в основном закрывала на нее глаза. Автор книги пишет, что по большей части космонавты пьют коньяк в небольших количествах во время светских мероприятий с другими членами экипажа или перед сном в качестве альтернативы фармацевтическим успокаивающим средствам, используемым американскими астронавтами.

Карберри цитирует российского чиновника из Министерства здравоохранения, который одобрительно отзывается об этой практике, говоря, что «на орбите у людей очень тяжелое эмоциональное состояние. Если перед сном ребята выпивают 5-7 граммов коньяка, я это поддерживаю».

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