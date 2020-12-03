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Космос

Можно ли пронести алкоголь на МКС?

National Geographic Россия
03 декабря 2020
МКС
Фото: pxhere.com
Бытует мнение, что да.

NASA и другие космические организации уже давно запретили употребление алкоголя в космосе. Не потому, что кто-то опасается, что экипаж МКС устроит пьяную вечеринку и надебоширят. Официальная версия гласит, что основной ингредиент алкоголя, этанол, является летучим соединением, которое может нанести ущерб аппаратному обеспечению космического корабля.

На МКС запрещены не только открытые емкости с алкогольными напитками, но и другие продукты с высоким содержанием этанола, такие как дезинфицирующее средство для рук и медицинский спирт.

Однако Крис Карберри, генеральный директор Explore Mars и автор новой книги «Алкоголь в космосе», не уверен, что запрет можно полностью объяснить соображениями безопасности.

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Chris Carberry Обложка книги «Алкоголь в космосе»
«Я думаю, что NASA в значительной степени опасается, что общественность сочтет это опасным или пустой тратой денег налогоплательщиков. Есть большая часть общества, которая просто по своей сути против алкоголя», — Крис Карберри.

Однако правила созданы, чтобы их нарушать. В своей книге Карберри приводит слова астронавта Клейтона Андерсона: «NASA скажет вам, что на борту МКС нет алкоголя. Как человек, который прожил там пять месяцев, я скажу вам, что это чушь». 

Автор книги отмечает, что алкоголь всегда занимал видное место в космической программе России, хотя технически он запрещен и Роскосмосом. 

«Вопреки распространенному мнению, космонавты предпочитают коньяк, а не водку, и многие из лучших исследователей космоса в России приложили немало усилий, чтобы захватить немного горячительного в свое путешествие в космос. Они контрабандой проносили бутылки с коньяком в декоративных книгах, наполняли пластиковые контейнеры для еды алкоголем, называя их соком, и даже садились на строгие диеты перед запуском, чтобы провозить бутылки в своих скафандрах и при этом соблюдать требования по весу», — пишет Карберри. 

Как утверждает Карберри, Россия знала об этой привычке в течение многих лет и в основном закрывала на нее глаза. Автор книги пишет, что по большей части космонавты пьют коньяк в небольших количествах во время светских мероприятий с другими членами экипажа или перед сном в качестве альтернативы фармацевтическим успокаивающим средствам, используемым американскими астронавтами.

Карберри цитирует российского чиновника из Министерства здравоохранения, который одобрительно отзывается об этой практике, говоря, что «на орбите у людей очень тяжелое эмоциональное состояние. Если перед сном ребята выпивают 5-7 граммов коньяка, я это поддерживаю».

Посмотрите на красивые снимки с МКС.

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