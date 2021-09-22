Музыка космоса: новая аудиоподборка от NASA

На протяжении нескольких последних лет специалисты NASA «озвучивают» космос. Для нас это — царство тишины, ведь звуки, которое воспринимает человеческое ухо — это колебания частиц воздуха (или воды, или земли, или любой другой среды). За пределами атмосферы мы не способны ничего расслышать.
Первым звуковым космическим опытом стала композиция, созданная на основе снимка, сделанного телескопом «Хаббл» 13 августа 2018 года. Интерпретируя частоты света как частоты звука, ученые сдвигают их ниже на 50 октав, чтобы они попадали в диапазон человеческого слуха. Каждый объект на изображении наделен своим звуком — от 30 до 1000 герц (высота зависит от положения на снимке). Небольшие и тусклые галактики откликаются короткими звуками, а яркие, относительно близкие звезды и спиральные галактики — более длинными, громкими и сложными.
Работа в этом направлении ведется в рамках научно-исследовательской программы Universe of Learning. Недавно свой голос получили объекты из молодого звездного скопления Вестерлунд 2. Его возраст не превышает двух миллионов лет, и оно находится внутри «звездных ясель» Gum 29, расположенных в 20 000 световых годах от нас в созвездии Киля.
Данные, полученные от телескопа «Хаббл» (зеленый и синий цвета) показывают плотные облака, в которых образуются звезды, а фиолетовая цветовая гамма — это снимки космического телескопа «Чандра» в рентгеновском диапазоне. Звуки «движутся» слева направо; более яркий свет производит более громкий звук.
Еще один солист — сверхновая SN 1572. Она вспыхнула осенью 1572 года в созвездии Кассиопеи, приблизительно в 2300 парсеках (7500 световых лет) от Солнечной системы. Ее максимальная видимая звездная величина достигла −4m. В честь датского астронома Тихо Браге, открывшего звезду, ее часто называют «сверхновой Тихо».
В этом случае озвучивание расширяется по кругу. Рентгеновские данные «Чандры» — это небольшие полосы частот, связанных с различными элементами, которые движутся как к Земле, так и в противоположном направлении. Например, красный цвет означает железо, зеленый — кремний, синий — серу. Ультразвук совпадает с этими цветами: красный свет дает самые низкие ноты, а синий и фиолетовый — более высокие ноты. Белый цвет соответствует полному диапазону частот, наблюдаемых «Чандрой».
M 87, сверхгигантская эллиптическая галактика и крупнейшая в созвездии Девы имеет в своем центре сверхмассивную черную дыру. Ее на протяжении многих лет изучают не только с помощью «Чандры» (синий цвет), но также инструментами телескопа Very Large Array (красный и оранжевый). Так удалось выяснить, что черная дыра испускает массивные струи частиц, которые взаимодействуют с огромными облаками горячего газа, которые ее окружают. Свет, находящийся дальше от центра, слышен как более высокий, а более яркий свет звучит громче. Радиоданные имеют более низкий тон, чем рентгеновские лучи, что соответствует их частотным диапазонам в электромагнитном спектре. А звезды, вращающиеся вокруг черной дыры, воспроизводятся как короткие щипковые звуки.
Ранее космическое агентство также представило целый астрономический плейлист, состоящий из 14 треков.