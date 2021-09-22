Музыка космоса: новая аудиоподборка от NASA

На протяжении нескольких последних лет специалисты NASA «озвучивают» космос. Для нас это — царство тишины, ведь звуки, которое воспринимает человеческое ухо — это колебания частиц воздуха (или воды, или земли, или любой другой среды). За пределами атмосферы мы не способны ничего расслышать.

Первым звуковым космическим опытом стала композиция, созданная на основе снимка, сделанного телескопом «Хаббл» 13 августа 2018 года. Интерпретируя частоты света как частоты звука, ученые сдвигают их ниже на 50 октав, чтобы они попадали в диапазон человеческого слуха. Каждый объект на изображении наделен своим звуком — от 30 до 1000 герц (высота зависит от положения на снимке). Небольшие и тусклые галактики откликаются короткими звуками, а яркие, относительно близкие звезды и спиральные галактики — более длинными, громкими и сложными.