На астероиде Бенну обнаружили следы потоков воды

Ученые опубликовали сразу шесть работ, посвященных последним наблюдениям космического аппарата OSIRIS-REx за астероидом Бенну. Наиболее важным открытием оказалось наличие на Бенну ярких прожилок толщиной от 3 до 15 сантиметров и длиной до метра. С помощью спектрометра исследователи определили, что они состоят из карбонатов, таких как кальцит, магнезит, доломит и брейнерит.
«Мы предполагаем, что это залежи карбонатов, аналогичные тем, которые встречаются в хондритах, подвергшихся воздействию воды. Если это действительно так, то это означает, что на протяжении многих тысяч или даже миллионов лет по поверхности прародителя Бенну текли потоки жидкой воды», — пишут исследователи.
Новые результаты предполагают, что на заре Солнечной системы Бенну был частью гораздо более крупного объекта, который мог достигать до 100 километров в поперечнике. На этом космическом теле обильно текли потоки воды, просачиваясь в поверхностные трещины астероида и оставляя осадок из карбонатов.
Спектроскопические наблюдения также показали, что 98 процентов поверхности Бенну покрыто слоем того, что Каплан называет «органическим мусором». Это беспорядочная смесь молекул, содержащих углерод, серу, кислород и другие элементы.
Ученые обнаружили, что эта органическая (богатая углеродом) сажа лежит более плотно в определенных областях, что они интерпретируют как свидетельство относительно недавнего космического «выветривания».
20 октября NASA планирует операцию по забору грунта с Бенну. OSIRIS-REx должен сойти со своей 700-метровой рабочей орбиты и приблизиться к астероиду на расстояние в 54 метра. Затем станция обдует поверхность струей сжатого азота из баллона, после чего захватит пыль и мелкие камешки. Если масса собранного вещества составит менее 60 граммов, космический аппарат повторит маневр в январе 2021 года.
Ожидается, что станция покинет астероид в марте 2021 года, после чего направится к Земле. Образцы с Бенну должны достичь нашей планеты в сентябре 2023 года.
Астероид Бенну диаметром около 600 метров был открыт в 2013 году. Для исследования этого объекта в сентябре 2016 года NASA запустило к нему межпланетную станцию OSIRIS-REx. На орбиту астероида станция вышла 31 декабря 2018 года.
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