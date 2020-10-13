На астероиде Бенну обнаружили следы потоков воды

Новые результаты предполагают, что на заре Солнечной системы Бенну был частью гораздо более крупного объекта, который мог достигать до 100 километров в поперечнике. На этом космическом теле обильно текли потоки воды, просачиваясь в поверхностные трещины астероида и оставляя осадок из карбонатов.

Спектроскопические наблюдения также показали, что 98 процентов поверхности Бенну покрыто слоем того, что Каплан называет «органическим мусором». Это беспорядочная смесь молекул, содержащих углерод, серу, кислород и другие элементы.

Ученые обнаружили, что эта органическая (богатая углеродом) сажа лежит более плотно в определенных областях, что они интерпретируют как свидетельство относительно недавнего космического «выветривания».

20 октября NASA планирует операцию по забору грунта с Бенну. OSIRIS-REx должен сойти со своей 700-метровой рабочей орбиты и приблизиться к астероиду на расстояние в 54 метра. Затем станция обдует поверхность струей сжатого азота из баллона, после чего захватит пыль и мелкие камешки. Если масса собранного вещества составит менее 60 граммов, космический аппарат повторит маневр в январе 2021 года.

Ожидается, что станция покинет астероид в марте 2021 года, после чего направится к Земле. Образцы с Бенну должны достичь нашей планеты в сентябре 2023 года.

Астероид Бенну диаметром около 600 метров был открыт в 2013 году. Для исследования этого объекта в сентябре 2016 года NASA запустило к нему межпланетную станцию OSIRIS-REx. На орбиту астероида станция вышла 31 декабря 2018 года.

Посмотрите на уникальный снимок — астероид Бенну, Земля и Луна в одном кадре!