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Космос

На Байкале запустят глубоководный нейтринный телескоп

National Geographic Россия
12 марта 2021
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Фото: Объединенный Институт ядерных исследований
Этот уникальный инструмент должен помочь в исследовании Вселенной и создании новой астрономии и астрофизики.

Самый крупный в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD будет запущен 13 марта.

Как объясняют ученые, новый телескоп даст им возможности, которых нет у огромных наземных обсерваторий и телескопов, размещенных в космосе. Для того, чтобы изучить объект, обычным телескопам нужен его точный «адрес», и настройка устройства — это долгий и сложный процесс. В то же время «надежными наводчиками на космические адреса» являются нейтрино, нейтральные частицы, у которых нет заряда, малая масса, скорость, близкая к скорости света. Дополнительно они очень слабо взаимодействуют с окружающим веществом. 

Ученые считают, что нейтрино могут без существенных изменений долетать до Земли из недр рождающихся или умирающих галактик и различных экзотических звездных объектов и давать информацию о том, что и где происходило во Вселенной миллионы и даже миллиарды лет назад. 

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Поэтому для того, чтобы ответить на главные вопросы астрономии и астрофизики об эволюции галактик и Вселенной, ученым необходимо исследовать потоки нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников.

Как объясняют исследователи, Байкал оказался наиболее подходящим местом для размещения такого инструмента. Для ловли нейтрино нужен большой объем максимально прозрачного вещества, с которым они взаимодействуют. Кроме того, телескоп надо защитить от различных фоновых процессов. Байкал для этого подходит как нельзя лучше.

Установка состоит из системы глубоководных станций (вертикальных гирлянд) и стальных тросов, прикрепленных ко дну озера якорями. Наверху, на глубине 20 метров, система поплавков поддерживает гирлянду в вертикальном положении. К тросу подвешены 36 оптических модулей на расстоянии 15 метров друг от друга. Также есть четыре электронных модуля, обеспечивающих электропитание, сбор данных, калибровку, синхронизацию и управление телескопом, и три-четыре гидроакустических модуля (модема) для точного позиционирования оптических модулей в водной среде.

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Фото 2019 года с экспедиции миссии на Байкал
Фото: baikalgvd.jinr.ru
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Система поплавков (кухтылей) готова к запуску
Фото: baikalgvd.jinr.ru
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Элементы конструкции устройства
Фото: baikalgvd.jinr.ru

Глубоководные станции объединены в кластеры. Каждый из них соединен оптоэлектрическим кабелем с береговым центром, где дежурные операторы и электрики будут вести круглосуточный контроль за работой телескопа.

Получаемые на Baikal-GVD данные сформируют экспериментальную базу исследований проблем астрономии и астрофизики элементарных частиц. Запуск телескопа на Байкале решает ключевую задачу формирования мировой нейтринной сети — создание в Северном полушарии детектора, сравнимого по чувствительности с американским детектором IceCube, ловящим нейтрино на Южном полюсе.

Ожидается, что эффективный объем Байкальского нейтринного телескопа сравняется с IceCube уже в 2021 году, а в последующие годы и превзойдет его. Совместная работа двух этих установок, а также других телескопов, входящих в глобальную сеть, существующую с 2013 года (установки ANTARES, KM3NeT, IceCube, Baikal-GVD), позволит вести поиск источников нейтринного излучения на всей небесной сфере.

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