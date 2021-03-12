На Байкале запустят глубоководный нейтринный телескоп

Самый крупный в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD будет запущен 13 марта.

Как объясняют ученые, новый телескоп даст им возможности, которых нет у огромных наземных обсерваторий и телескопов, размещенных в космосе. Для того, чтобы изучить объект, обычным телескопам нужен его точный «адрес», и настройка устройства — это долгий и сложный процесс. В то же время «надежными наводчиками на космические адреса» являются нейтрино, нейтральные частицы, у которых нет заряда, малая масса, скорость, близкая к скорости света. Дополнительно они очень слабо взаимодействуют с окружающим веществом.

Ученые считают, что нейтрино могут без существенных изменений долетать до Земли из недр рождающихся или умирающих галактик и различных экзотических звездных объектов и давать информацию о том, что и где происходило во Вселенной миллионы и даже миллиарды лет назад.