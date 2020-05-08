На ближайшем коричневом карлике нашли облачные слои как на Юпитере

Коричневый карлик Luhman 16A находится на расстоянии 6,5 световых лет от Земли. Это очень мало в астрономических терминах, но достаточно далеко, чтобы попытаться разглядеть детали на таком маленьком и тусклом объекте.

Коричневые карлики являются промежуточным звеном между планетами и звездами, и их часто называют «неудачными звездами». Они формируются так же, как звезды — из-за коллапса плотных узлов материала в космических газовых облаках — но они недостаточно массивны для синтеза водорода в их ядрах. Однако их массы хватает для термоядерных реакций с участием ядер дейтерия и лития.

Luhman 16A входит в двойную систему коричневых карликов под названием Luhman 16AB. Это ближайшие подобные объекты к Земле, поэтому они стали идеальными кандидатами для детального исследования.