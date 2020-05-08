Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Космос

На ближайшем коричневом карлике нашли облачные слои как на Юпитере

Михаил Сысоев
08 мая 2020
426323.jpg
Фото: NASA / JPL-Caltech
Они проливают дожди из силикатов и аммиака.

Это не первый случай обнаружения облачных слоев на коричневом карлике, но впервые это сделали, используя поляриметрии — методе основанном на измерении степени поляризации света и угла поворота плоскости поляризации света при прохождении его через оптически активные вещества.

Способ не новый, но достижения в технологиях и методах анализа дают ей новую жизнь как инструмент для понимания нашего космоса, отмечают астрономы.

«Поляриметрия — это очень сложное искусство, но новые методы анализа данных делают его более точным и чувствительным, чем когда-либо прежде, позволяя проводить инновационные исследования всего: от далеких сверхмассивных черных дыр, новорожденных и умирающих звезд, коричневых карликов и экзопланет, вплоть до объектов нашей собственной Солнечной системы», — Дмитрий Мавет, соавтор исследования.

Коричневый карлик Luhman 16A находится на расстоянии 6,5 световых лет от Земли. Это очень мало в астрономических терминах, но достаточно далеко, чтобы попытаться разглядеть детали на таком маленьком и тусклом объекте.

Коричневые карлики являются промежуточным звеном между планетами и звездами, и их часто называют «неудачными звездами». Они формируются так же, как звезды — из-за коллапса плотных узлов материала в космических газовых облаках — но они недостаточно массивны для синтеза водорода в их ядрах. Однако их массы хватает для термоядерных реакций с участием ядер дейтерия и лития.

Luhman 16A входит в двойную систему коричневых карликов под названием Luhman 16AB. Это ближайшие подобные объекты к Земле, поэтому они стали идеальными кандидатами для детального исследования. 

Астроном Максвелл Миллар-Бланшер из Калифорнийского технологического института и его коллеги использовали Очень большой телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории в Чили, чтобы определить, могут ли они разобрать детали на одном из коричневых карликов — Luhman A — с помощью поляриметрии.

Поляриметрия не позволила команде увидеть настоящие облака. Это немного выходит за пределами наших возможностей в настоящее время. Однако после поляриметрических измерений команда использовала сложное моделирование, чтобы попытаться воспроизвести поляризационную сигнатуру, которую они наблюдали. Исследователи обнаружили продольные облачные полосы, похожие на те, которые есть у газовых гигантов Солнечной системы, например, у Юпитера. 

«Мы думаем, что эти облака могут проливать дожди из таких веществ как силикаты или аммиак. На самом деле, там довольно ужасная погода», — Жюльен Жирар, соавтор исследования.

Понимание морфологии облаков на коричневых карликах важно, так как они напрямую связаны с химическими процессами, происходящими в атмосфере этих объектов. Подобные исследования интересны и для понимания процессов формирования и переноса облаков на газовых гигантах.

Узнайте, где в Млечном Пути нашли ближайшую к Земле и, возможно, самую маленькую черную дыру.

рекомендации
Планета Земля

Всероссийское голосование #ЯБерегуПланету

Девушка

Как страшно быть девочкой