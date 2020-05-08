На ближайшем коричневом карлике нашли облачные слои как на Юпитере

Это не первый случай обнаружения облачных слоев на коричневом карлике, но впервые это сделали, используя поляриметрии — методе основанном на измерении степени поляризации света и угла поворота плоскости поляризации света при прохождении его через оптически активные вещества.
Способ не новый, но достижения в технологиях и методах анализа дают ей новую жизнь как инструмент для понимания нашего космоса, отмечают астрономы.
Коричневый карлик Luhman 16A находится на расстоянии 6,5 световых лет от Земли. Это очень мало в астрономических терминах, но достаточно далеко, чтобы попытаться разглядеть детали на таком маленьком и тусклом объекте.
Коричневые карлики являются промежуточным звеном между планетами и звездами, и их часто называют «неудачными звездами». Они формируются так же, как звезды — из-за коллапса плотных узлов материала в космических газовых облаках — но они недостаточно массивны для синтеза водорода в их ядрах. Однако их массы хватает для термоядерных реакций с участием ядер дейтерия и лития.
Luhman 16A входит в двойную систему коричневых карликов под названием Luhman 16AB. Это ближайшие подобные объекты к Земле, поэтому они стали идеальными кандидатами для детального исследования.
Астроном Максвелл Миллар-Бланшер из Калифорнийского технологического института и его коллеги использовали Очень большой телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории в Чили, чтобы определить, могут ли они разобрать детали на одном из коричневых карликов — Luhman A — с помощью поляриметрии.
Поляриметрия не позволила команде увидеть настоящие облака. Это немного выходит за пределами наших возможностей в настоящее время. Однако после поляриметрических измерений команда использовала сложное моделирование, чтобы попытаться воспроизвести поляризационную сигнатуру, которую они наблюдали. Исследователи обнаружили продольные облачные полосы, похожие на те, которые есть у газовых гигантов Солнечной системы, например, у Юпитера.
Понимание морфологии облаков на коричневых карликах важно, так как они напрямую связаны с химическими процессами, происходящими в атмосфере этих объектов. Подобные исследования интересны и для понимания процессов формирования и переноса облаков на газовых гигантах.
Узнайте, где в Млечном Пути нашли ближайшую к Земле и, возможно, самую маленькую черную дыру.