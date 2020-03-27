На борт марсохода Perseverance нанесли 10 932 295 имен

В рамках компании NASA предлагала всем желающим представить свои имена для того, чтобы они вместе с марсоходом Perseverance отправились на Красную планету. На предложение откликнулись почти 11 миллионов человек.

Имена были нанесены электронным лучом на три кремниевых чипа размером с ноготь. Также на чипах были размещены сочинения 155 финалистов конкурса NASA «Назови ровер». Затем эти чипы были прикреплены к алюминиевой пластинке на марсоходе.