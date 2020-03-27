На борт марсохода Perseverance нанесли 10 932 295 имен

В рамках компании NASA предлагала всем желающим представить свои имена для того, чтобы они вместе с марсоходом Perseverance отправились на Красную планету. На предложение откликнулись почти 11 миллионов человек.
Имена были нанесены электронным лучом на три кремниевых чипа размером с ноготь. Также на чипах были размещены сочинения 155 финалистов конкурса NASA «Назови ровер». Затем эти чипы были прикреплены к алюминиевой пластинке на марсоходе.
«Три чипа разделяют пространство на анодированной пластине с гравированным лазером изображением Земли и Марса, соединенных звездой, которая дает свет обоим. В память о марсоходе, который соединяет два мира, простая иллюстрация также отдает дань изящному штриховому рисунку на борту космического корабля Pioneer и золотым пластинкам, которые несут Вояджеры 1 и 2. Прикрепленная к центру задней поперечины балки ровера, пластина будет видна камерам на мачте Perseverance», — говорится в сообщении NASA.
Пандемия коронавируса не повлияла на график запуска Perseverance, который должен покинуть Землю 23 июля на ракете-носителе «Атлас-5» 541. 18 февраля 2021 года ровер должен приземлиться в кратаре Джезеро. Марсоход весом чуть более тонны будет искать признаки прошлой микробной жизни, изучать климат и геологию Марса, собирать образцы для будущего возвращения на Землю.
Однако, «Роскосмос» отложил запуск своей миссии на Марс: одна из причин – коронавирус.