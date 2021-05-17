На экзопланете нашли молекулу, встречавшуюся только на Земле

В 400 световых годах от Земли находится газовый гигант WASP-33b, который астрономы называют ультрагорячим юпитером. Планета располагается ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу, поэтому его атмосфера раскалена до температуры более 2500 °C. Этого достаточно, чтобы плавить большую часть металлов в атмосфере.

При таких температурах химические вещества в атмосфере испускают излучение с отчетливыми спектральными отпечатками, поэтому WASP-33b — отличный кандидат для изучения атмосферы экзопланет.

Когда WASP-33b вращается вокруг своей звезды, излучение, испускаемое химическими веществами, периодически смещается в красную и синюю сторону, что позволяет астрономам различать их на фоне яркого света родительской звезды.