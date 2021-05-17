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Космос

На экзопланете нашли молекулу, встречавшуюся только на Земле

National Geographic Россия
17 мая 2021
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Фото: David Aguilar
В атмосфере ультрагорячего юпитера обнаружили гидроксил.

В 400 световых годах от Земли находится газовый гигант WASP-33b, который астрономы называют ультрагорячим юпитером. Планета располагается ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу, поэтому его атмосфера раскалена до температуры более 2500 °C. Этого достаточно, чтобы плавить большую часть металлов в атмосфере.

При таких температурах химические вещества в атмосфере испускают излучение с отчетливыми спектральными отпечатками, поэтому WASP-33b — отличный кандидат для изучения атмосферы экзопланет.

Когда WASP-33b вращается вокруг своей звезды, излучение, испускаемое химическими веществами, периодически смещается в красную и синюю сторону, что позволяет астрономам различать их на фоне яркого света родительской звезды.

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Используя эту технику, международное сотрудничество астрономов во главе с исследователями из Астробиологического центра Королевского университета в Белфасте использовало телескоп Subaru для поиска следов химических веществ в атмосфере WASP-33b.

Они обнаружили гидроксил — молекулу из одного атома кислорода и одного атома водорода (сокращенно ОН). Гидроксил, вероятно, играет важную роль в химической смеси атмосферы WASP-33b, поскольку он взаимодействует с водяным паром и оксидом углерода.

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Стеванус Нугрохо

ведущий автор исследования

«Это первое прямое свидетельство наличия OH в атмосфере планеты за пределами Солнечной системы. Оно показывает не только то, что астрономы могут обнаруживать эту молекулу в атмосферах экзопланет, но также и то, что они могут понять детальную химию этого планетарного населения».

На Земле гидроксил образуется в атмосфере при взаимодействии водяного пара с кислородом. На WASP-33b гидроксил, вероятно, образуется, когда сильное тепло звезды разрывает водяной пар.

«Мы видим только предварительный и слабый сигнал от водяного пара в наших данных, который подтверждает идею о том, что вода разрушается с образованием гидроксила в этой экстремальной среде», — поясняет соавтор исследования Эрнст де Муидж.

Другой соавтор исследования Нил Гибсон пояснил важность этого открытия: «Наука о внесолнечных планетах относительно нова, и ключевая цель современной астрономии состоит в изучении их атмосфер в деталях, чтобы в конечном итоге найти экзопланеты, похожие на Землю. Каждый новый обнаруженный атмосферный вид еще больше улучшает наше понимание экзопланет и методов, необходимых для изучения их атмосферы, и приближает нас к этой цели».

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