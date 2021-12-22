На экзопланете впервые обнаружили следы магнитного поля
Международная группа исследователей определила первую сигнатуру магнитного поля, окружающего планету за пределами нашей Солнечной системы. Магнитосфера – это область вокруг небесного объекта, которая образуется в результате взаимодействия объекта с солнечным ветром, излучаемым его звездой. Магнитное поле Земли действует как щит от энергичных частиц Солнца, известных как солнечный ветер. Как отмечают ученые, магнитные поля могут играть аналогичную роль и на других планетах.
В своей работе астрономы использовали данные космического телескопа «Хаббл». Как объяснили исследователи, магнитное поле лучше всего объясняет наблюдения за протяженной областью заряженных углеродных частиц, которые окружают планету HAT-P-11b, находящуюся на расстоянии 123 световых лет от Земли в созвездии Лебедя. Эта планета размером с Нептун вращается вокруг оранжевого карлика HAT-P-11 на расстоянии около 7,5 миллиона километров.
Наблюдения проводились в ультрафиолетовом спектре света, который невидим для человеческого глаза. «Хаббл» обнаружил ионы углерода (заряженные частицы, которые взаимодействуют с магнитными полями), окружающие планету подобием магнитосферой.
Ключевым в открытии оказалось наблюдение за ионами углерода, образовавших длинный хвост, устремившийся прочь от планет со средней скоростью около 160 000 км/ч. Этот хвост уходил в космос как минимум на одну астрономическую единицу. Исследователи использовали трехмерное компьютерное моделирование для того, чтобы отобразить взаимодействие между самыми верхними атмосферными областями планеты и магнитным полем с приходящим солнечным ветром.
Ученые пришли к выводу, что физика в магнитосфере Земли и HAT-P-11b одинакова, однако непосредственная близость экзопланеты к своей звезде заставляет ее верхние слои атмосферы нагреваться и «выкипать» в космос, что приводит к образованию хвоста магнитосферы.
Исследователи также обнаружили, что металличность атмосферы HAT-P-11b – количество химических элементов в объекте, которые тяжелее водорода и гелия – ниже ожидаемого. В Солнечной системе Нептун и Уран богаты металлами, но имеют слабые магнитные поля, в то время как гораздо более крупные газовые гиганты, Юпитер и Сатурн, имеют низкую металличность и сильные магнитные поля. По словам авторов, низкая атмосферная металличность HAT-P-11b бросает вызов современным моделям образования экзопланет.
Как пишут исследователи, открытие магнитосферы HAT-P-11b – важный шаг к лучшему пониманию возможной обитаемости экзопланеты. Ученые напоминают, что не все планеты и их спутники в нашей Солнечной системе имеют свои собственные магнитные поля, и связь между магнитными полями и обитаемостью планеты все еще требует дополнительных исследований.
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