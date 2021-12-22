На экзопланете впервые обнаружили следы магнитного поля

Международная группа исследователей определила первую сигнатуру магнитного поля, окружающего планету за пределами нашей Солнечной системы. Магнитосфера – это область вокруг небесного объекта, которая образуется в результате взаимодействия объекта с солнечным ветром, излучаемым его звездой. Магнитное поле Земли действует как щит от энергичных частиц Солнца, известных как солнечный ветер. Как отмечают ученые, магнитные поля могут играть аналогичную роль и на других планетах.

В своей работе астрономы использовали данные космического телескопа «Хаббл». Как объяснили исследователи, магнитное поле лучше всего объясняет наблюдения за протяженной областью заряженных углеродных частиц, которые окружают планету HAT-P-11b, находящуюся на расстоянии 123 световых лет от Земли в созвездии Лебедя. Эта планета размером с Нептун вращается вокруг оранжевого карлика HAT-P-11 на расстоянии около 7,5 миллиона километров.

Наблюдения проводились в ультрафиолетовом спектре света, который невидим для человеческого глаза. «Хаббл» обнаружил ионы углерода (заряженные частицы, которые взаимодействуют с магнитными полями), окружающие планету подобием магнитосферой.