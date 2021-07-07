На Энцеладе есть метан. Можно ли считать его признаком наличия жизни?

Главный источник метана на Земле – продукты деятельности живых организмов. Он образуется в кишечнике жвачных животных и в результате действия некоторых микроорганизмов, таких как археи. По этой причине обнаружение метана в атмосфере других небесных тел всегда интересовало ученых. Так, недавно ученым пришлось приложить немало усилий, чтобы объяснить всплеск концентрации этого газа на Марсе.

Однако существует и абиогенный способ образования метана. Самый показательный процесс, демонстрирующий это, происходит в геотермальных гейзерах на дне океана в местах разлома тектонических плит. Морская вода взаимодействует с породами, содержащими железо, в результате чего образуется водород. В дальнейшем водород реагирует с углекислым газом или углеродосодержащими минералами с образованием метана, который выбрасывается из жерла гейзера.

Подобный процесс мог бы происходить и на спутнике Сатурна Энцеладе. Это небесное тело покрыто ледяной коркой, под которой находится жидкий океан. В 2005 году космический зонд «Кассини» обнаружил на Энцеладе разломы, через которые атмосфера этого спутника пополняется водяным паром, азотом, углекислым газом, метаном, а также сложными органическими молекулами и другими элементами в микроскопических количествах.

Содержание метана в этих криогейзерах на Энцеладе составляет около 1,7%. Согласно новому исследованию, проведенному группой ученых из Университета Аризоны, такое количество не может быть полноценно объяснено исключительно геохимическими процессами.