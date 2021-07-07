На Энцеладе есть метан. Можно ли считать его признаком наличия жизни?

Главный источник метана на Земле – продукты деятельности живых организмов. Он образуется в кишечнике жвачных животных и в результате действия некоторых микроорганизмов, таких как археи. По этой причине обнаружение метана в атмосфере других небесных тел всегда интересовало ученых. Так, недавно ученым пришлось приложить немало усилий, чтобы объяснить всплеск концентрации этого газа на Марсе.
Однако существует и абиогенный способ образования метана. Самый показательный процесс, демонстрирующий это, происходит в геотермальных гейзерах на дне океана в местах разлома тектонических плит. Морская вода взаимодействует с породами, содержащими железо, в результате чего образуется водород. В дальнейшем водород реагирует с углекислым газом или углеродосодержащими минералами с образованием метана, который выбрасывается из жерла гейзера.
Подобный процесс мог бы происходить и на спутнике Сатурна Энцеладе. Это небесное тело покрыто ледяной коркой, под которой находится жидкий океан. В 2005 году космический зонд «Кассини» обнаружил на Энцеладе разломы, через которые атмосфера этого спутника пополняется водяным паром, азотом, углекислым газом, метаном, а также сложными органическими молекулами и другими элементами в микроскопических количествах.
Содержание метана в этих криогейзерах на Энцеладе составляет около 1,7%. Согласно новому исследованию, проведенному группой ученых из Университета Аризоны, такое количество не может быть полноценно объяснено исключительно геохимическими процессами.
Феррье и его коллеги пошли более простым путем: они построили математические модели для расчета вероятности того, что различные процессы, включая биологический метаногенез, могут объяснить данные «Кассини».
Авторы применили новые математические модели, которые базируются на геохимии и биологии микробов, для анализа данных и моделирования возможных процессов, которые лучше всего объясняют наблюдения «Кассини». Они пришли к выводу, что данные зонда согласуются либо с микробной гидротермальной деятельностью, либо с процессами, которые не связаны с формами жизни, но отличаются от тех, которые, как известно, происходят на Земле.
Ученые с осторожностью говорят о возможном существовании примитивных форм жизни на Энцеладе. В первую очередь они рассматривают до сих пор неизвестные абиогенные процессы, в результате которых выделяется метан.
Например, первичный метан мог быть захвачен внутрь спутника Сатурна из солнечной туманности во время формирования Солнечной системы. Другая возможность – распад первичного органического вещества с образованием метана в качестве побочного продукта. Исследователи говорят, что эти источники сложно смоделировать, но они могут быть объяснением наличия высокой концентрации метана на Энцеладе.
В настоящее время космические агентства не планируют специальных миссий к Энцеладу, однако похожие спутники других планет, такие как извергающая гейзеры Европа – спутник Юпитера – могли бы дать подсказку о возможной обитаемости покрытых льдом лун. Миссия Europa Clipper, которая отправится к Европе, как ожидается, стартует в середине 2020-х годов.