На этой неделе на Землю обрушатся геомагнитные бури

Эксперты прогнозируют умеренные бури, но предупреждают о возможных последствиях.

На солнце продолжаются волнения: с середины января почти ежедневно там случаются активные вспышки и корональные выбросы массы. Некоторые из этих извержений направлены в сторону Земли. Это значит, что нас ждут геомагнитные бури.

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Британское метеорологическое бюро выпустили предупреждения относительно слабых и умеренных геомагнитных бурь в ближайшие дни.

Это не значит, что нам не о чем беспокоиться. На самом деле, последние несколько дней земляне уже страдают от этих «слабых и умеренных» геомагнитных бурь, достигающих G1 и G2 по пятиуровневой шкале солнечной бури.

Шкала силы геомагнитных ударов NOAA разработало пятиуровневую шкалу от G1 до G5 для оценки любой приходящей геомагнитной активности, что дает решающий способ количественной оценки ожидаемых воздействий. G1 – незначительный

G2 – умеренный

G3 – сильный

G4 – тяжелый

G5 – экстремальный

При уровнях G1 и G2 возможно ухудшение качества высокочастотных радиосигналов в высоких широтах.

Кроме того, может потребоваться принятие корректирующих мер для спутников, могут быть колебания в электросети и некоторые нарушения активности мигрирующих животных. Мы также можем увидеть всплеск как северных, так и южных сияний. Эти световые шоу можно увидеть даже на 55 градусах широты на каждом полюсе.

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Солнечная буря – это довольно обычное космическое явление, возникающее всякий раз, когда наше Солнце становится более активным. В результате выбросы корональной массы солнечные ветры вызывают нарушения магнитного поля Земли и верхних слоев атмосферы. Прямо сейчас происходит и то, и другое.

Вспышки на Солнце становятся все более распространенными по мере того, как звезда нашей Системы приближается к солнечному максимуму – пику солнечной активности, который приходится на 11-летний цикл. Этот цикл зависит от магнитного поля Солнца, которое меняется каждые 11 лет, при этом северный и южный магнитные полюса также меняются местами. Пока достоверно неизвестно, что движет этими циклами. 11-летние циклы активности происходят внутри гораздо более длинных солнечных циклов, измеряемых десятилетиями.

Самый последний фотогальванический минимум прошел в декабре 2019 года. В настоящее время мы находимся на стадии нарастания, приближаясь к фотогальваническому пику примерно в июле 2025 года.

Недавно аппарат Solar Orbiter зафиксировал одну из мощных солнечных вспышек с помощью своих чувствительных инструментов. К счастью, выброс был направлен не в сторону Земли и не представлял опасности для нашей планеты.