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National Geographic Россия №217, март 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Россия №217, март 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Космос

На этой неделе на Землю обрушатся геомагнитные бури

National Geographic Россия

Фото: NASA Goddard Space Flight Center / flickr.com

Вспышки на Солнце значительно увеличивают вероятность авроральных явлений

Фото: NASA Goddard Space Flight Center / flickr.com

Эксперты прогнозируют умеренные бури, но предупреждают о возможных последствиях.

На солнце продолжаются волнения: с середины января почти ежедневно там случаются активные вспышки и корональные выбросы массы. Некоторые из этих извержений направлены в сторону Земли. Это значит, что нас ждут геомагнитные бури.

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Британское метеорологическое бюро выпустили предупреждения относительно слабых и умеренных геомагнитных бурь в ближайшие дни.

Это не значит, что нам не о чем беспокоиться. На самом деле, последние несколько дней земляне уже страдают от этих «слабых и умеренных» геомагнитных бурь, достигающих G1 и G2 по пятиуровневой шкале солнечной бури.

Шкала силы геомагнитных ударов

NOAA разработало пятиуровневую шкалу от G1 до G5 для оценки любой приходящей геомагнитной активности, что дает решающий способ количественной оценки ожидаемых воздействий.

  • G1 – незначительный
  • G2 – умеренный
  • G3 – сильный
  • G4 – тяжелый
  • G5 – экстремальный

При уровнях G1 и G2 возможно ухудшение качества высокочастотных радиосигналов в высоких широтах.

Кроме того, может потребоваться принятие корректирующих мер для спутников, могут быть колебания в электросети и некоторые нарушения активности мигрирующих животных. Мы также можем увидеть всплеск как северных, так и южных сияний. Эти световые шоу можно увидеть даже на 55 градусах широты на каждом полюсе.

На Солнце образовалось гигантское пятно размером с Землю

На Солнце образовалось гигантское пятно размером с Землю

Солнечная буря – это довольно обычное космическое явление, возникающее всякий раз, когда наше Солнце становится более активным. В результате выбросы корональной массы солнечные ветры вызывают нарушения магнитного поля Земли и верхних слоев атмосферы. Прямо сейчас происходит и то, и другое. 

Вспышки на Солнце становятся все более распространенными по мере того, как звезда нашей Системы приближается к солнечному максимуму – пику солнечной активности, который приходится на 11-летний цикл. Этот цикл зависит от магнитного поля Солнца, которое меняется каждые 11 лет, при этом северный и южный магнитные полюса также меняются местами. Пока достоверно неизвестно, что движет этими циклами. 11-летние циклы активности происходят внутри гораздо более длинных солнечных циклов, измеряемых десятилетиями.

Самый последний фотогальванический минимум прошел в декабре 2019 года. В настоящее время мы находимся на стадии нарастания, приближаясь к фотогальваническому пику примерно в июле 2025 года.

Недавно аппарат Solar Orbiter зафиксировал одну из мощных солнечных вспышек с помощью своих чувствительных инструментов. К счастью, выброс был направлен не в сторону Земли и не представлял опасности для нашей планеты.

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