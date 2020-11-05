Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №203, октябрь
National Geographic Traveler № 4 (76), сентябрь-октябрь
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Космос

На этой неделе в небе будут видны все семь планет

National Geographic Россия
05 ноября 2020
Солнечная система
Планеты Солнечной системы в представлении художника
Фото: needpix.com
Пять из них можно будет разглядеть невооруженным взглядом.

В ближайшие семь дней все семь планет за пределами Земли будут видны в ночном небе.

Все планеты, кроме Нептуна и Урана, будут видны невооруженным глазом. Нептун и Уран можно будет разглядеть в бинокль или небольшой телескоп сразу после наступления темноты.

Венера и Меркурий будут лучше всего просматриваться на утреннем небе незадолго до рассвета, а Венера будет третьим по яркости небесным телом после Солнца и Луны. Чтобы найти Меркурий, понадобится сначала найти Венеру, а затем взглянуть вниз ближе к горизонту. 

Марс и Юпитер появятся на небе с наступлением ночи. При этом Красная планета будет выглядеть как самая яркая звезда восточной половины неба, а Юпитер — западной. Примерно в пяти градусах к востоку от Юпитера или на расстоянии двух пальцев на вытянутой руке будет виден Сатурн; чтобы разглядеть его кольца, будет необходим бинокль. 

Обе планеты будут видны на юго-западном небе сразу после захода солнца и будут располагаться относительно близко друг к другу, хотя их разделяют миллионы километров. При этом, два газовых гиганта продолжат сближаться для наблюдателя с Земли вплоть до зимнего солнцестояния в декабре. 

Марс, наряду с Юпитером и Сатурном, будет яркой вечерней планетой в течение ноября. Его блеск в течение месяца будет варьироваться от -2 до -1 звездной величины.

рекомендации
Дерево

Я хочу на экоотдых в Подмосковье. Куда можно съездить?

Восклицательный знак

На что способны HONOR Watch GS Pro: узнайте в спецпроекте «Время движения»!

Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – подписывайтесь!