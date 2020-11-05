На этой неделе в небе будут видны все семь планет

В ближайшие семь дней все семь планет за пределами Земли будут видны в ночном небе.

Все планеты, кроме Нептуна и Урана, будут видны невооруженным глазом. Нептун и Уран можно будет разглядеть в бинокль или небольшой телескоп сразу после наступления темноты.

Венера и Меркурий будут лучше всего просматриваться на утреннем небе незадолго до рассвета, а Венера будет третьим по яркости небесным телом после Солнца и Луны. Чтобы найти Меркурий, понадобится сначала найти Венеру, а затем взглянуть вниз ближе к горизонту.