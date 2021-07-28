На Ганимеде впервые обнаружили водяной пар

Астрономы впервые обнаружили свидетельства наличия водяного пара в атмосфере спутника Юпитера Ганимеда. Этот водяной пар образуется, когда лед с поверхности Луны сублимируется, то есть превращается из твердого вещества в газ.
Ученые использовали новые и архивные наборы данных космического телескопа «Хаббл», чтобы сделать открытие, опубликованное в журнале Nature Astronomy.
Ганимед расположен на расстоянии более 600 миллионов километров от «Хаббла», однако космический телескоп способен выявлять различные характеристики этой луны в ультрафиолетовом и ближнем инфракрасном диапазоне.
В 1998 году спектрограф «Хаббла» сделал первые ультрафиолетовые (УФ) изображения Ганимеда, которые выявили особую картину наблюдаемых выбросов из атмосферы этой луны. На Ганимеде были обнаружены полосы полярных сияний, которые похожи на авроральные овалы, наблюдаемые на Земле и других планетах с магнитными полями.
Таким образом, эти изображения были иллюстративным доказательством того, что Ганимед имеет постоянное магнитное поле. Сходство между двумя ультрафиолетовыми наблюдениями объяснялось присутствием молекулярного кислорода. В то время различия объяснялись наличием атомарного кислорода, который производит сигнал, который влияет на один УФ-цвет больше, чем на другой.
Группа ученых во главе с Лоренцом Ротом из Королевского технологического института в Стокгольме задалась целью измерить количество атомарного кислорода в атмосфере Ганимеда с помощью данных «Хаббла». В своем анализе команда объединила данные двух инструментов телескопа — спектрографов COS и STIS, собранные с 1998 по 2018 год.
К их удивлению, в отличие от оригинальной интерпретации данных, в атмосфере Ганимеда практически отсутствовал атомарный кислород. Это означало, что должно было быть другое объяснение очевидных различий между изображениями ультрафиолетового сияния.
Объяснение крылось в относительном распределении полярных сияний на двух изображениях. Температура поверхности Ганимеда сильно колеблется в течение дня, и около полудня около экватора может стать достаточно тепло, чтобы ледяная поверхность высвободила небольшое количество водяного пара.
Это открытие имеет важное значение для будущей межпланетной миссии JUICE (JUpiter ICy moons Explorer), которая будет запущена в 2022 и прибудет к Юпитеру к 2029 году. В рамках миссии будут изучаться три крупнейших спутника газового гиганта с особым акцентом на Ганимед.
Прямо сейчас миссия NASA «Юнона» внимательно изучает Ганимед и недавно выпустила новые изображения этой ледяной луны. «Юнона» изучает систему Юпитера с 2016 года.