На Ганимеде впервые обнаружили водяной пар

Астрономы впервые обнаружили свидетельства наличия водяного пара в атмосфере спутника Юпитера Ганимеда. Этот водяной пар образуется, когда лед с поверхности Луны сублимируется, то есть превращается из твердого вещества в газ.

Ученые использовали новые и архивные наборы данных космического телескопа «Хаббл», чтобы сделать открытие, опубликованное в журнале Nature Astronomy.

Ганимед расположен на расстоянии более 600 миллионов километров от «Хаббла», однако космический телескоп способен выявлять различные характеристики этой луны в ультрафиолетовом и ближнем инфракрасном диапазоне.

В 1998 году спектрограф «Хаббла» сделал первые ультрафиолетовые (УФ) изображения Ганимеда, которые выявили особую картину наблюдаемых выбросов из атмосферы этой луны. На Ганимеде были обнаружены полосы полярных сияний, которые похожи на авроральные овалы, наблюдаемые на Земле и других планетах с магнитными полями.