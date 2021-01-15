На карту звездного неба нанесли почти 700 миллионов объектов

690 миллионов астрономических объектов были тщательно каталогизированы и обнародованы в рамках крупного международного исследования Dark Energy Survey. В рамках проекта на данный момент нанесена на карту примерно восьмая часть звездного неба, что делает Dark Energy Survey одним из крупнейших в мире астрономических каталогов.
Сбор данных в рамках проекта Dark Energy Survey начался в 2013 году с использованием современной астрономической камеры, установленной на телескопе с четырехметровой апертурой на севере Чили. В свою очередь, англо-австралийский 3,9-метровый телескоп-рефлектор, расположенный в обсерватории Сайдинг-Спринг использовался для измерения точных расстояний до многих объектов и подтверждения природы сверхновых.
«Сотни исследователей из многих стран работали вместе более двух десятилетий для достижения этой общей цели», — отмечает Лидман.
По словам Тамары Дэвис из Университета Квинсленда, огромный объем данных позволит исследовательской группе измерить историю космического расширения и роста крупномасштабных структур во Вселенной, «оба из которых отражают природу и количество темной энергии во Вселенной».
В конце 1990-х годов было установлено, что расширение Вселенной ускоряется. Открытие противоречило ранее принятым идеям Общей теории относительности Альберта Эйнштейна о том, что расширение должно замедляться под действием гравитации.
Физики предложили термин «темная энергия» в качестве неизвестной силы, которая стимулирует ускорение и, по-видимому, составляет более 68% от общей энергии во Вселенной. Хотя есть некоторые аргументы в пользу того, что темной энергии не существует, в настоящее время она считается наиболее приемлемой идеей, объясняющей эти наблюдения.
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