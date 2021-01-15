На карту звездного неба нанесли почти 700 миллионов объектов

Сбор данных в рамках проекта Dark Energy Survey начался в 2013 году с использованием современной астрономической камеры, установленной на телескопе с четырехметровой апертурой на севере Чили. В свою очередь, англо-австралийский 3,9-метровый телескоп-рефлектор, расположенный в обсерватории Сайдинг-Спринг использовался для измерения точных расстояний до многих объектов и подтверждения природы сверхновых.

«Сотни исследователей из многих стран работали вместе более двух десятилетий для достижения этой общей цели», — отмечает Лидман.

По словам Тамары Дэвис из Университета Квинсленда, огромный объем данных позволит исследовательской группе измерить историю космического расширения и роста крупномасштабных структур во Вселенной, «оба из которых отражают природу и количество темной энергии во Вселенной».