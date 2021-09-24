На Красной планете произошли 3 рекордных марсотрясения

25 августа зонд NASA Mars InSight зафиксировал два марсотрясения магнитудой 4,1 и 4,2. Затем, 18 сентября, в тысячный день работы посадочного модуля на Марсе, он зафиксировал новые толчки: магнитуда составила 4,2.
Эти события перекрывают рекорд марсотрясения магнитудой 3,7, зарегистрированного в 2019 году. Примечательно, что самое сильное из августовских марсианских землетрясений было зарегистрировано далеко — примерно в 8500 километрах от InSight.
Два августовских марсотрясения также дали разные сейсмические профили. Марсотрясение магнитудой 4,2 было медленным и низкочастотным, а марсотрясение магнитудой 4,1 было быстрее и сильнее. К тому же оно было намного ближе — всего в 925 километрах от посадочного модуля.
Разные сейсмические профили могут означать разные процессы, происходящие внутри Марса, но они также помогают составить более подробную реконструкцию недр планеты.
InSight, стационарно установленный на поверхности Марса, оснащен приборами, предназначенными для обнаружения подземных толчков. Он работает с 2018 года и за это время предоставил нам огромное количество новой информации.
Именно этот аппарат впервые зафиксировал сейсмическую активность на Марсе, тогда как до этого Красная планета считалась геологически мертвым объектом. Кроме того, данные о подземных толчках позволяют ученым-планетологам составить карту внутренней части Марса. Когда акустические волны отражаются внутри планеты и распространяются через материалы разной плотности, полученные сигналы можно декодировать.
Почти все крупные марсотрясения, обнаруженные InSight на сегодняшний день, происходят близко к месту его приземления, в регионе, называемом Cerberus Fossae, примерно в 1600 км от зонда. Здесь можно найти серию трещин, созданных разломами, которые разделили кору планеты. Факты свидетельствуют о том, что регион был тектонически и вулканически активным в последнее время, то есть в течение последних 10 миллионов лет.
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