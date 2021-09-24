На Красной планете произошли 3 рекордных марсотрясения

25 августа зонд NASA Mars InSight зафиксировал два марсотрясения магнитудой 4,1 и 4,2. Затем, 18 сентября, в тысячный день работы посадочного модуля на Марсе, он зафиксировал новые толчки: магнитуда составила 4,2.

Эти события перекрывают рекорд марсотрясения магнитудой 3,7, зарегистрированного в 2019 году. Примечательно, что самое сильное из августовских марсианских землетрясений было зарегистрировано далеко — примерно в 8500 километрах от InSight.

Два августовских марсотрясения также дали разные сейсмические профили. Марсотрясение магнитудой 4,2 было медленным и низкочастотным, а марсотрясение магнитудой 4,1 было быстрее и сильнее. К тому же оно было намного ближе — всего в 925 километрах от посадочного модуля.

Разные сейсмические профили могут означать разные процессы, происходящие внутри Марса, но они также помогают составить более подробную реконструкцию недр планеты.