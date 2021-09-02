На краях Млечного Пути могут находиться 12 сверхмассивных черных дыр

Исследователи из Гарвардского университета создали модель образования и универсальной эволюции черных дыр. Они обнаружили, что черные дыры отправляются в свободное плавание, когда их родительская галактика сталкивается с другим, более крупным образованием из звёздных скоплений. В этом случае черные дыры переходят из центральной части галактики на ее окраины.
По словам ученых, чем массивнее галактика, тем больше блуждающих черных дыр она может собрать. В свою очередь галактические скопления могут вместить в себя тысячи черных дыр.
К счастью для нас, большинство черных дыр-изгоев в конечном итоге сливаются со сверхмассивной черной дырой в центре их новой галактики. Это означает, что те, что остались, например, в Млечном Пути, как правило, находятся в галактическом гало, далеко от местоположения Солнечной системы.
«Если бы в непосредственной близости от нас действительно была сверхмассивная черная дыра, мы могли бы обнаружить ее присутствие по движению ближайших звезд», — добавляет Рикарте.
Сверхмассивные черные дыры обычно находятся в сердцах галактик, выступая в качестве якорей для клубящейся массы газа, пыли, звезд, планет и других тел вокруг них. Например, Млечный Путь вращается вокруг Стрельца А*.
В модели авторов исследования в Млечном Пути присутствуют около 12 черных дыр-изгоев, но более крупные галактики и скопления имеют больше таких объектов. Ученые предполагают, что в некоторых ранних галактиках, образовавшихся около 12 миллиардов лет назад, масса черных дыр на окраинах может превосходить массу черных дыр в центре галактики.
«Этот анализ показывает, что наша текущая перепись сверхмассивных черных дыр является неполной, и что, вероятно, существует значительная популяция странников, находящихся вне центра», — заключила команда.