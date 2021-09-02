На краях Млечного Пути могут находиться 12 сверхмассивных черных дыр

К счастью для нас, большинство черных дыр-изгоев в конечном итоге сливаются со сверхмассивной черной дырой в центре их новой галактики. Это означает, что те, что остались, например, в Млечном Пути, как правило, находятся в галактическом гало, далеко от местоположения Солнечной системы.

«Если бы в непосредственной близости от нас действительно была сверхмассивная черная дыра, мы могли бы обнаружить ее присутствие по движению ближайших звезд», — добавляет Рикарте.

Сверхмассивные черные дыры обычно находятся в сердцах галактик, выступая в качестве якорей для клубящейся массы газа, пыли, звезд, планет и других тел вокруг них. Например, Млечный Путь вращается вокруг Стрельца А*.