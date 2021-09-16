На крови космонавтов могут построить колонию на Марсе

Отсутствие на Марсе источников воды усложняет планы по строительству любых объектов. Невозможна и доставка кирпичей: это дорого и неэффективно. Специалисты из Манчестерского университета предложили технологию изготовления бетона прямо в космосе. Они утверждают, что если соединить лунную или марсианскую пыль с белком, содержащимся в крови человека, а также с мочевиной, которая выделяется из пота, слез или мочи, — полученный материал будет обладать всеми необходимыми для строительства качествами.

Сама по себе идея возникла не случайно: кровь животных на протяжении веков использовалась человеком в качестве связующего вещества. В частности, китайские и римские строители укрепляли конструкции при помощи крови быков и свиней.

Эксперимент был проведен в лаборатории. Взяв реголит, ученые добавили к нему воду и извлеченный из плазмы крови сывороточный альбумин. Прочность массы составила 25 мегапаскалей, что сопоставимо с характеристиками бетона М250. Последний относится к группе тяжелых бетонов широкого спектра: с его помощью можно возводить ленточные и моноблочные фундаменты, монолитные стены, плиты и перекрытия.