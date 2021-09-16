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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Космос

На крови космонавтов могут построить колонию на Марсе

Анастасия Баринова
16 сентября 2021
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Фото: Roberts et al./University of Manchester
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Фото: Roberts et al./University of Manchester
Планируя колонизацию далеких планет, ученые ищут пути минимизировать объемы доставки материалов.

Отсутствие на Марсе источников воды усложняет планы по строительству любых объектов. Невозможна и доставка кирпичей: это дорого и неэффективно. Специалисты из Манчестерского университета предложили технологию изготовления бетона прямо в космосе. Они утверждают, что если соединить лунную или марсианскую пыль с белком, содержащимся в крови человека, а также с мочевиной, которая выделяется из пота, слез или мочи, — полученный материал будет обладать всеми необходимыми для строительства качествами.

Сама по себе идея возникла не случайно: кровь животных на протяжении веков использовалась человеком в качестве связующего вещества. В частности, китайские и римские строители укрепляли конструкции при помощи крови быков и свиней.

Эксперимент был проведен в лаборатории. Взяв реголит, ученые добавили к нему воду и извлеченный из плазмы крови сывороточный альбумин. Прочность массы составила 25 мегапаскалей, что сопоставимо с характеристиками бетона М250. Последний относится к группе тяжелых бетонов широкого спектра: с его помощью можно возводить ленточные и моноблочные фундаменты, монолитные стены, плиты и перекрытия.

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Roberts et al./University of Manchester

Материал получил имя AstroCrete. Улучшая его характеристики, ученые также добавили в него мочевину, и после этого прочность выросла на 300%. При этом бетон нового типа легко печатается на 3D-принтере, так что его производство в космосе проблем не составит.

Дальнейшие расчеты показали, что если один космонавт два раза в неделю будет сдавать литр крови — этого достаточно, чтобы создать один «красный глиняный кирпич» в месяц. Шесть человек за время двухлетней миссии на Марс могли бы произвести около 500 кг строительных материалов.

Вместе с тем, это потребует регулярных заборов биоматериала, что увеличит и без того высокий уровень стресса, который будут переживать первые колонизаторы планет. Этот аспект планируется проработать дополнительно.

Посмотрите, как выглядит закат на Марсе.

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