На Луне найден индийский спускаемый модуль. Он разбит вдребезги близ южного полюса спутника

2 декабря представители NASA объявили, что нашли место крушения потерянного аппарата «Викрам». Он был обнаружен на снимках Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) — автоматической межпланетной станции и искусственного спутника Луны.

«Викрам» должен был совершить контролируемое прилунение 7 сентября 2019 года, но на высоте около 2 км от поверхности спутника по неизвестным причинам произошел сбой, вызвавший отклонение от маршрута. Связь «Викрама» с пунктом управления оборвалась. LRO обнаружила упавший модуль в 600 километрах от южного полюса Луны, разлетевшийся от столкновения на обломки.