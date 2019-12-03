На Луне найден индийский спускаемый модуль. Он разбит вдребезги близ южного полюса спутника

2 декабря представители NASA объявили, что нашли место крушения потерянного аппарата «Викрам». Он был обнаружен на снимках Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) — автоматической межпланетной станции и искусственного спутника Луны.
«Викрам» должен был совершить контролируемое прилунение 7 сентября 2019 года, но на высоте около 2 км от поверхности спутника по неизвестным причинам произошел сбой, вызвавший отклонение от маршрута. Связь «Викрама» с пунктом управления оборвалась. LRO обнаружила упавший модуль в 600 километрах от южного полюса Луны, разлетевшийся от столкновения на обломки.
Индийский космический аппарат — «Чандраян-2» — вышел на орбиту Луны 20 августа. Несмотря на то, что отделившийся от него посадочный модуль «Викрам» потерпел крушение, «Чандраян-2» остался на орбите для проведения картографирования поверхности Луны с её полярной орбиты высотой около 100 км.