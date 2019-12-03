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Космос

На Луне найден индийский спускаемый модуль. Он разбит вдребезги близ южного полюса спутника

03 декабря 2019
Место крушения "Викрама"
Поиски заняли почти три месяца.

2 декабря представители NASA объявили, что нашли место крушения потерянного аппарата «Викрам». Он был обнаружен на снимках Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) — автоматической межпланетной станции и искусственного спутника Луны.

«Викрам» должен был совершить контролируемое прилунение 7 сентября 2019 года, но на высоте около 2 км от поверхности спутника по неизвестным причинам произошел сбой, вызвавший отклонение от маршрута. Связь «Викрама» с пунктом управления оборвалась. LRO обнаружила упавший модуль в 600 километрах от южного полюса Луны, разлетевшийся от столкновения на обломки.

«Несмотря на неудачу, подобраться так близко к лунной поверхности — потрясающее достижение», — Karl Hille, NASA.

Индийский космический аппарат — «Чандраян-2» — вышел на орбиту Луны 20 августа. Несмотря на то, что отделившийся от него посадочный модуль «Викрам» потерпел крушение, «Чандраян-2» остался на орбите для проведения картографирования поверхности Луны с её полярной орбиты высотой около 100 км.