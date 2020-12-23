На Луне обнаружили более 100 тысяч новых кратеров

Более 109 000 новых кратеров были обнаружены в низко- и среднеширотных регионах Луны с помощью искусственного интеллекта на основе данных, собранных китайскими лунными орбитальными аппаратами. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.
По словам ученой, ударные кратеры можно считать лунным эквивалентом «окаменелостей», которые «фиксируют историю Солнечной системы». Тем не менее, эти «окаменелости» могут сильно различаться по размеру и форме, со временем они могут перекрываться и разрушаться. Это делает их идентификацию и датирование чрезвычайно трудоемким делом.
Ян и ее команда обучили глубокую нейронную сеть с данными из тысяч ранее идентифицированных кратеров и научили алгоритм находить новые. Затем сеть была применена к данным, собранным лунными орбитальными аппаратами «Чанъэ-1» и «Чанъэ-2», в результате чего было обнаружено 109 956 новых кратеров на поверхности Луны.
Значительная часть кратеров, идентифицированных в этом исследовании, классифицируются как «малые» и «средние» по размеру, хотя с точки зрения жителя Земли они все еще довольно большие — от 1 до 100 километров в диаметре.
Однако были найдены и гораздо более крупные кратеры неправильной формы, которые подверглись эрозии — некоторые из них имели диаметр до 550 км.
Алгоритм также оценил возраст почти 19 000 кратеров на основе их характеристик, таких как размер и глубина, а также путем привязки каждого кратера к геологическому периоду. Изученные кратеры охватывают все пять лунных геологических периодов Луны, а возраст некоторых составляет примерно 4 миллиарда лет.
«Это предвычисление обычно занимает минуты, после чего следует несколько часов постобработки на стандартном вычислительном оборудовании», — пишут исследователи.
Команда надеется улучшить свой алгоритм обнаружения кратеров, предоставив ему данные с посадочного модуля «Чанъэ-5», который недавно доставил лунные образцы на Землю. Исследователи также хотят адаптировать и применить свой подход машинного обучения к другим телам в Солнечной системе, включая такие планеты, как Марс.
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