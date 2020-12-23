На Луне обнаружили более 100 тысяч новых кратеров

По словам ученой, ударные кратеры можно считать лунным эквивалентом «окаменелостей», которые «фиксируют историю Солнечной системы». Тем не менее, эти «окаменелости» могут сильно различаться по размеру и форме, со временем они могут перекрываться и разрушаться. Это делает их идентификацию и датирование чрезвычайно трудоемким делом.

Ян и ее команда обучили глубокую нейронную сеть с данными из тысяч ранее идентифицированных кратеров и научили алгоритм находить новые. Затем сеть была применена к данным, собранным лунными орбитальными аппаратами «Чанъэ-1» и «Чанъэ-2», в результате чего было обнаружено 109 956 новых кратеров на поверхности Луны.

Значительная часть кратеров, идентифицированных в этом исследовании, классифицируются как «малые» и «средние» по размеру, хотя с точки зрения жителя Земли они все еще довольно большие — от 1 до 100 километров в диаметре.