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Космос

На Луне обнаружили более 100 тысяч новых кратеров

National Geographic Россия
23 декабря 2020
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Фото: Chen Yang
В этом помогло машинное обучение.

Более 109 000 новых кратеров были обнаружены в низко- и среднеширотных регионах Луны с помощью искусственного интеллекта на основе данных, собранных китайскими лунными орбитальными аппаратами. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

«Это самая большая база данных о лунных кратерах с автоматическим извлечением для средних и низких широт Луны», — заявил ведущий автор исследования Чен Ян.

По словам ученой, ударные кратеры можно считать лунным эквивалентом «окаменелостей», которые «фиксируют историю Солнечной системы». Тем не менее, эти «окаменелости» могут сильно различаться по размеру и форме, со временем они могут перекрываться и разрушаться. Это делает их идентификацию и датирование чрезвычайно трудоемким делом.

Ян и ее команда обучили глубокую нейронную сеть с данными из тысяч ранее идентифицированных кратеров и научили алгоритм находить новые. Затем сеть была применена к данным, собранным лунными орбитальными аппаратами «Чанъэ-1» и «Чанъэ-2», в результате чего было обнаружено 109 956 новых кратеров на поверхности Луны.

Значительная часть кратеров, идентифицированных в этом исследовании, классифицируются как «малые» и «средние» по размеру, хотя с точки зрения жителя Земли они все еще довольно большие — от 1 до 100 километров в диаметре.

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Chen Yang Карта кратеров в соответствии с их геологическим периодом

Однако были найдены и гораздо более крупные кратеры неправильной формы, которые подверглись эрозии — некоторые из них имели диаметр до 550 км. 

Алгоритм также оценил возраст почти 19 000 кратеров на основе их характеристик, таких как размер и глубина, а также путем привязки каждого кратера к геологическому периоду. Изученные кратеры охватывают все пять лунных геологических периодов Луны, а возраст некоторых составляет примерно 4 миллиарда лет.

«Это предвычисление обычно занимает минуты, после чего следует несколько часов постобработки на стандартном вычислительном оборудовании», — пишут исследователи.

Команда надеется улучшить свой алгоритм обнаружения кратеров, предоставив ему данные с посадочного модуля «Чанъэ-5», который недавно доставил лунные образцы на Землю. Исследователи также хотят адаптировать и применить свой подход машинного обучения к другим телам в Солнечной системе, включая такие планеты, как Марс.

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