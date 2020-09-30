На Луне запустят прыгающий транспортёр, питаемый водой со спутника

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) заявило, что оно намерено заняться исследованием Луны примерно с середины 2030-х годов, используя в качестве топлива водород, полученный из воды, добытой из ледяных отложений Луны.

Ожидается, что использование водного топлива сократит расходы на исследование по сравнению с транспортировкой топлива с Земли. Хотя жидкой воды на поверхности Луны не существует, прошлые исследования показывают, что в кратере у южного полюса спутника может быть лед, который никогда не подвергался воздействию солнечного света.

Япония планирует сотрудничать с Соединенными Штатами в строительстве орбитальной космической станции под названием Gateway в 2020-х годах и строительстве завода по производству топлива на южном полюсе Луны примерно к 2035 году.

По данным JAXA, топливо будет использоваться в многоразовом космическом корабле, способном доставить четырех астронавтов к Gateway и обратно, а также в транспортном средстве, которое сможет путешествовать по Луне на расстояние до 1 000 километров.

Полученное из воды топливо создается путем расщепления воды на кислород и водород с помощью солнечного элемента. Затем энергия создается путем их рекомбинации.