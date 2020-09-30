На Луне запустят прыгающий транспортёр, питаемый водой со спутника
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) заявило, что оно намерено заняться исследованием Луны примерно с середины 2030-х годов, используя в качестве топлива водород, полученный из воды, добытой из ледяных отложений Луны.
Ожидается, что использование водного топлива сократит расходы на исследование по сравнению с транспортировкой топлива с Земли. Хотя жидкой воды на поверхности Луны не существует, прошлые исследования показывают, что в кратере у южного полюса спутника может быть лед, который никогда не подвергался воздействию солнечного света.
Япония планирует сотрудничать с Соединенными Штатами в строительстве орбитальной космической станции под названием Gateway в 2020-х годах и строительстве завода по производству топлива на южном полюсе Луны примерно к 2035 году.
По данным JAXA, топливо будет использоваться в многоразовом космическом корабле, способном доставить четырех астронавтов к Gateway и обратно, а также в транспортном средстве, которое сможет путешествовать по Луне на расстояние до 1 000 километров.
Полученное из воды топливо создается путем расщепления воды на кислород и водород с помощью солнечного элемента. Затем энергия создается путем их рекомбинации.
Транспортный аппарат, который позволит космонавтам исследовать поверхность Луны, рассчитан на перевозку от двух до четырех человек. Поскольку у Луны слабая гравитация, она будет передвигаться прыгая по поверхности, а не при помощи колес, как обычный автомобиль или привычные нам роверы.
По оценкам JAXA, для поездки к шлюзу и обратно потребуется 37 тонн воды, а для каждой поездки на разведку поверхности потребуется 21 тонна. Агентство считает, что было бы дешевле использовать топливо, созданное из лунной воды, чем доставлять воду с Земли, если будет совершено пять-семь пилотируемых исследовательских поездок.
Другие страны, включая Индию и Соединенные Штаты, намерены проанализировать водные ресурсы Луны. Китай, который уже высадил беспилотный космический корабль на поверхность Луны, планирует в конце этого года отправить на спутник зонд для сбора образцов почвы.
Министерство науки планирует запросить для JAXA рекордную сумму в 280 миллиардов иен в своем бюджетном запросе на следующий финансовый год. Эта сумма намного больше, чем примерно 190 миллиардов йен, ежегодно выделяемых JAXA в течение последних 10 лет. В бюджет включены средства для работы с США над проектом космической станции на лунной орбите Gateway.
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