На Луну отправят 3D-принтер. Он попробует печатать с помощью реголита

На этой неделе корабль снабжения Northrop Grumman Cygnus отправил на МКС ряд инструментов, включая 3D-принтер, который призван помочь NASA в реализации новой миссии по отправке человека на Луну. Исследователи надеются, что 3D-принтер, использующий реголит в качестве сырья для печати, значительно снизит затраты на программу «Артемида».

Проект получил название Redwire Regolith Print (RRP). На МКС он будет работать совместно с ManD, 3D-принтером, уже размещенным на космической станции. Устройство будет состоять из нескольких экструдеров и платформ для печати, специально разработанных для использования с реголитом.

Для начала RRP должен доказать, что и впрямь может использовать реголит в качестве сырья. Затем полученные материалы пройдут серию тестов на прочность использованием набора стандартов ASTM, используемых для характеристики материалов 3D-печати.