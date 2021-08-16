На Луну отправят 3D-принтер. Он попробует печатать с помощью реголита

На этой неделе корабль снабжения Northrop Grumman Cygnus отправил на МКС ряд инструментов, включая 3D-принтер, который призван помочь NASA в реализации новой миссии по отправке человека на Луну. Исследователи надеются, что 3D-принтер, использующий реголит в качестве сырья для печати, значительно снизит затраты на программу «Артемида».
Проект получил название Redwire Regolith Print (RRP). На МКС он будет работать совместно с ManD, 3D-принтером, уже размещенным на космической станции. Устройство будет состоять из нескольких экструдеров и платформ для печати, специально разработанных для использования с реголитом.
Для начала RRP должен доказать, что и впрямь может использовать реголит в качестве сырья. Затем полученные материалы пройдут серию тестов на прочность использованием набора стандартов ASTM, используемых для характеристики материалов 3D-печати.
Исследователи отмечают, что полученный материал должен быть достаточно твердым, чтобы противостоять множеству неблагоприятных условий, от сильного давления до абразивной лунной пыли, острые края которой практически не подвержены выветриванию.
Вся сложность заключается в том, чтобы превратить реголит в полимер, и ученые предлагают использовать для этого... мочу космонавтов. Они отмечают, что на первоначальном этапе любые ресурсы должны быть сохранены для повторного использования.
По словам Шульмана, лунный реголит можно будет использовать в сыром виде. Его просто нужно будет просеять, чтобы выбрать и отделить частицы определенного размера, прежде чем объединить их со связующим веществом и пропустить через производственное устройство.
Полет с высадкой на Луну запланирован на 2024 год. Двое астронавтов пробудут на поверхности спутника нашей планеты около недели. Конечной целью миссии «Артемида» станет создание на Луне постоянной базы, рассчитанной на 15 лет эксплуатации. По планам NASA, это должно произойти после 2028 года.