На Марсе движутся гигантские дюны: видео

Исследователи впервые обнаружили, что огромные песчаные дюны, видимые на поверхности Марса, представляют собой движущиеся структуры, а не древние реликвии, застывшие когда-то в далеком прошлом планеты.
Сравнивая снимки, сделанные камерой HiRISE, установленной на межпланетной станции MARS Reconnaissance Orbiter, ученый-планетолог Симона Сильвестро из Астрономической обсерватории в Каподимонте зафиксировала очень медленное движение дюн в кратере Маклафлина и на равнине Нили-Фоссе.
На снимках, сделанных между 2007 и 2016 годами, заметно, что эти образования смещаются со средней скоростью до 12 сантиметров в год. Примерно с такой же скоростью движутся гигантские дюны в пустыне Деште-Лут в Иране.
Ранее было принято считать, что дюны образовались в глубоком прошлом, когда на Марсе существовала устойчивая атмосфера. Предполагалось, что мощный ветер передвигал эти дюны, но в какой-то момент они застыли, и теперь марсианский ветер не способен передвигать песчинки в этих структурах, чтобы изменять их положение и форму.
Хотя движение дюн может казаться медленным, это открытие значительно расширяет наши представления об атмосферных условиях на Марсе. Ранее созданные атмосферные модели Марса предполагают, что на Красной планете редко возникает ветер, способный перемещать песчаные дюны. Возможно, новое открытие заставит пересмотреть эти модели.
Посмотрите, как выглядят дюны на Титане.