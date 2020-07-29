На Марсе движутся гигантские дюны: видео

Исследователи впервые обнаружили, что огромные песчаные дюны, видимые на поверхности Марса, представляют собой движущиеся структуры, а не древние реликвии, застывшие когда-то в далеком прошлом планеты.

Сравнивая снимки, сделанные камерой HiRISE, установленной на межпланетной станции MARS Reconnaissance Orbiter, ученый-планетолог Симона Сильвестро из Астрономической обсерватории в Каподимонте зафиксировала очень медленное движение дюн в кратере Маклафлина и на равнине Нили-Фоссе.

На снимках, сделанных между 2007 и 2016 годами, заметно, что эти образования смещаются со средней скоростью до 12 сантиметров в год. Примерно с такой же скоростью движутся гигантские дюны в пустыне Деште-Лут в Иране.