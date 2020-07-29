Поиск
x
National Geographic №201, июль–август 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Космос

На Марсе движутся гигантские дюны: видео

National Geographic Россия
29 июля 2020
Песчаные дюны на Марсе
Фото: NASA
Ранее они считались статичными.

Исследователи впервые обнаружили, что огромные песчаные дюны, видимые на поверхности Марса, представляют собой движущиеся структуры, а не древние реликвии, застывшие когда-то в далеком прошлом планеты. 

Сравнивая снимки, сделанные камерой HiRISE, установленной на межпланетной станции MARS Reconnaissance Orbiter, ученый-планетолог Симона Сильвестро из Астрономической обсерватории в Каподимонте зафиксировала очень медленное движение дюн в кратере Маклафлина и на равнине Нили-Фоссе.

На снимках, сделанных между 2007 и 2016 годами, заметно, что эти образования смещаются со средней скоростью до 12 сантиметров в год. Примерно с такой же скоростью движутся гигантские дюны в пустыне Деште-Лут в Иране.

Ранее было принято считать, что дюны образовались в глубоком прошлом, когда на Марсе существовала устойчивая атмосфера. Предполагалось, что мощный ветер передвигал эти дюны, но в какой-то момент они застыли, и теперь марсианский ветер не способен передвигать песчинки в этих структурах, чтобы изменять их положение и форму. 

«Это удивительно, что мегадюны перемещаются по Марсу. Всего несколько десятилетий назад не было никаких доказательств того, что пески на Марсе когда-то были мобильными. Никто из нас не думал, что ветры там достаточно мощны для этого», — Джим Зимбельман, планетарный геолог из Музея авиации и космонавтики Смитсоновского института.

Хотя движение дюн может казаться медленным, это открытие значительно расширяет наши представления об атмосферных условиях на Марсе. Ранее созданные атмосферные модели Марса предполагают, что на Красной планете редко возникает ветер, способный перемещать песчаные дюны. Возможно, новое открытие заставит пересмотреть эти модели.

Посмотрите, как выглядят дюны на Титане. 

рекомендации
Дрезден

Отправь другу открытку из Германии!

Звезда

Как Марс потерял свою атмосферу: видео

Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – присоединяйтесь!

Калан

Где калан, а где сивуч? Сыграйте в нашу угадайку!